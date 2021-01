Ligue 1: Il Lille vince e aggancia il Psg in testa. Lione, brutto ko

Spettacolo e tanto divertimento è sono stati la colonna sonora della ventesima giornata di campionato in Ligue 1, il PSG dopo aver conquistato la Supercoppa ai danni del Marsiglia, si ripete anche in campionato ma non senza difficoltà, imponendosi per 1-0 in casa dell’Angers, dove a dispetto della rigida temperatura ha dovuto sudare e non poco. Il successo consente al club della Capitale di volare a quota 42 punti, tornando nuovamente al comando della Ligue 1, sconfitto ma non ridimensionato l’Angers, il team angioino non solo è stato autore di un’ottima gara,dove in più di una occasione ha messo alla corde la corazzata parigina, e senza dubbio avrebbe meritato di più, ma ha dimostrato chiaramente di poter dire la sua per la corsa ad un posto in Europa.

Dal canto suo il Lilla non resta a guardare perché tra le mura amiche supera con un secco 2-1 il Reims, toccando a quota 42 punti restando cosi agganciata al PSG,ma soprattutto continuando a cullare il sogno scudetto. Continua la sua fuga verso la Champions League il Monacò, il team del Principato imponendosi per 3-2 in casa del Montpellier, tocca quota 36 punti che gli consentono di poter cominciare a sentire l’inno della Champions sia pur da lontano. Ma incollato al team monegasco resta il Rennes, il team della Bretagna imponendosi per 2-1 in casa del Brest, tocca a sua volta quota 36 punti,aggancia il quinto posto, ultimo che consente l’accesso in Europa tramite la Conference League, ma chiaramente l’obiettivo per il team bretone resta quanto meno l’accesso in Europa League.

Passo falso del Marsiglia che ancora frastornato per la sconfitta in Supercoppa, crolla anche in campionato dove viene superato a domicilio dal Nimes per 2-1, il successo consente al team dell’Occitania di conquistare tre punti pesanti in chiave salvezza portandosi a quota 15. Discorso diverso per il Marsiglia che scivola al sesto posto fuori dalla zona europea, con un distacco di 4 punti dal Rennes, chiaro che in casa marsigliese è giunto il momento di riprendere in mano le redini del campionato, in attesa dell’arrivo di Milik, l’ex Napoli sicuramente potrà dare al Marsiglia quel peso in attacco che al momento non ha, permettendo al club provenzale di conquistare punti pesanti, unico neo di tutto ciò la forma fisica del polacco, che non gioca da diversi mesi.

Dello stop dell’Angers ne approfitta il Bordeaux imponendosi per 3-0 in casa del Nizza, la formazione girondina in questo inizio di 2021 ha messo in cascina la bellezza di 7 punti,ed la sconfitta inferta dal PSG al team angioino, ha concesso al Bordeaux di portarsi ad una sola lunghezza, ed al tempo stesso portare a soli sei punti il ritardo dalla zona europea. Situazione difficile in casa Nizza, il club della Costa Azzurra fermo in classifica con 23 punti è senza dubbio più vicino alla zona retrocessione che a quella europea ed urge un cambio di rotta.

Finisce 1-1 lo scontro tra Lens e Nantes, che regala ad entrambe un punto in classifica, tre punti pesanti sono quelli conquistati dallo Strasburgo che imponendosi per 1-0 sul Saint’Etienne, vola a quota 23 totali,aggancia in classifica il Nizza e compie un passo deciso verso la salvezza. Situazione diversa per il Saint’Etienne che con soli 19 punti è chiamato in tempi rapidi ad una inversione di marcia.

Vittoria pesante quella centrata dal Metz che in casa del Lione ha saputo imporsi per 1-0, conquistando tre punti pesanti che gli consentono di toccare quota 28 totali. dandosi cosi una possibilità di poter rientrare nella corsa per la Conference League, ma soprattutto ravviando e non di poco la corsa per il titolo che vede nuovamente il duo PSG- Lilla tornare in vetta.