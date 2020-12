Ligue 1: Il Lione batte il PSG e vola al comando, Marsiglia ad un punto

Conclusa la fase a giorni con le qualificazioni del PSG agli ottavi di Champions League a cui ha fatto seguito il passaggio ai sedicesimi in Europa League del Lilla, con nel mezzo l’eliminazioni di: Rennes, Marsiglia e Nizza, l’attenzione del popolo transalpino nel weekend è tornata nuovamente a concentrarsi sulla Ligue 1, che grazie ai due turni infrasettimanali,terrà compagnia fino alla sosta natalizia,occupando il vuoto lasciato dalle competizioni europee. Il Lilla dopo la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, continua a stupire anche in campionato, infatti superando per 2-1 il Bordeaux tocca quota 29 punti, aggancia la vetta della classifica e torna a sognare non solo le notti magiche di Champions League ma anche qualcosa in più. Archiviata amaramente la parentesi Champions league con soli 3 punti conquistati e ben 5 sconfitte in 6 gare disputate, in casa Marsiglia si è tornati a pensare al campionato, dove il successo per 2-1 sul Monacò, consente alla formazione marsigliese toccare quota 27 punti, entrare in piena zona europea, restando agganciato alle fuggitive e cominciando a sognare a sua volta qualcosa in più della qualificazione per Champions o Europa League.

Dopo la sconfitta rimediata la scorsa settimana contro il PSG nello scontro diretto, il Montpellier, torna a correre verso l’Europa e lo fa imponendosi per 3-2 sul Lens, conquistando cosi tre punti pesanti che permettono al club dell’Occitania vincitore di uno scudetto e due coppe nazionali, di agganciare il quinto posto che a fine stagione varrebbe la qualificazioni per i preliminari della Conference League, tornando cosi a respirare l’aria europea, in cui fece benissimo nel 1999 conquistando la coppa Intertoto. Chi cerca la via che possa condurre in Europa anche attraverso la Conference League, è l’Angers, la formazione angioina pur pareggiando per 0-0 in casa di un Saint’Etienne in crisi e protagonista di una delle peggiori stagioni mai vissute sulle sponde della Loira, conquista un buon punto che consente all’Angers di toccare quota 23 punti agganciare in classifica il Monacò e restare a sole 3 lunghezze dalla zona europea. Archiviata amaramente la fase a gironi della Champions League, il Rennes punta ad un immediato ritorno in Europa, ed il successo in casa del Nizza reduce a sua volta dall’eliminazione in Europa League, consente al Rennes di toccare quota 22 punti portandosi a 4 lunghezze dal Montpellier e quindi dall’ultimo posto utile per tornare in Europa la prossima stagione.

Chi silenziosamente prova a giocarsi le sue chance per volare in Europa è il Brest, il team della Bretagna superando per 2-1 il Reims, vola a quota 21 punti,aggancia in classifica il Lens, veleggiando con sole 5 lunghezze di distacco dal Montpellier. In chiave salvezza si muove il Lorient che imponendosi per 3-0 nello scontro diretto contro il Nimes, vola a quota 11 punti, uscendo cosi dalla zona playout, si muovono anche Strasburgo e Metz, che pur pareggiando per 2-2 conquistano un buon punto a testa. Punto prezioso quello conquistato dal Digione in casa del Nantes, che pareggiando per 1-1 porta a quota 9 il bottino in classifica,non ancora sufficiente per la salvezza matematica, ma senza dubbio veleggiare a due lunghezze dal Lorient,moralmente aiuta spogliatoio e tifoseria. A chiudere il quadro del weekend è il big match nonché scontro diretto tra PSG e Lione, negli ultimi 29 incontri a farla da padrone è stata il team parigino con 19 vittorie, 5 pareggi e soli 5 i successi per la formazione lionese, che al Parco dei Principi si presenta con la voglia di stupire e sovvertire un pronostico scontato per le statistiche.

Dal canto suo il PSG arriva al match sulle ali dell’entusiasmo per il passaggio agli ottavi di Champions League e forte della vittoria ottenuta contro il Montpellier la scorsa settimana. Nonostante la temperatura abbastanza fredda vicino ai 6 gradi, le due formazioni partono forte, ed al 35’Ekambi serve e Kadewere firma il momentaneo 1-0 per il club dell’Alvernia, il PSG nella ripresa non cambia passo e non trova spazi, in pieno recupero Mbappe prova a spaventare il Lione ma la conclusione destra del campione del Mondo sfiora solo il palo,cosi dopo ben 9 minuti di recupero, complice anche l’infortunio di Neymar che quasi sicuramente rientrerà in campo nel 2021, dopo ben 13 anni di astinenza il Lione torna a vincere nuovamente al Parco dei Principi con una prestazione maiuscola, schizzando a quota 29 punti ed agganciando in vetta il Lilla,rendendo l’attuale stagione decisamente incandescente ed arroventata. Dopo l’impresa compiuta in Champions dove il Lione arrivò fino alle semifinali, ora Rudy Garcia con il suo Lione, programma una nuovamente impresa anche in campionato,con la speranza che questa volta però possa portare a casa un trofeo.