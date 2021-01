Ligue 1: Il Lione riparte, 5-0 al St.Etienne. Al Marsiglia non basta Milik

Prima giornata di ritorno spettacolare in Ligue 1, ad aprire i battenti del girone di ritorno è il match tra il PSG ed il Montpellier, gara vinta dalla formazione parigina con un netto 4-0, grazie ad una doppietta di Mbappè, e le reti di Neymar e Icardi. Ciò senza dubbio fa bene al PSG, ma un po’ meno al nostro Kean, che dal nuovo anno sembra aver perso la titolarità che ne ha contraddistinto a suon di reti il girone di andata, complicando cosi anche i piani di Mancini non solo in chiave europei ormai alle porte, ma anche in chiave mondiale, visto che dal 25 marzo comincerà il torneo di qualificazione per i Mondiali del 2022, che finirà nel prossimo ottobre, ed un Kean titolare a Parigi sarebbe stata senza dubbio un’ottima arma.

Lo spettacolo della seconda giornata di ritorno è proseguito con lo scontro diretto in zona europea tra Rennes e Lilla, match vinto dal team dell’Alta Francia per 1-0, che in tal modo vola a quota 45 punti restando agganciato al PSG. Chi risale è il Monacò il team del Principato in questo primo mese del nuovo anno sembra aver trovato la giusta quadratura del cerchio, tanto da imporsi per 3-1 nello scontro diretto con il Marsiglia, il successo consente al team monegasco di volare a quota 39 punti. Ciò potrebbe quindi diventare un problema e non da poco sia per Lilla che PSG, infatti le due formazioni in vetta riprenderanno a breve il proprio cammino in Europa, questo porterà senza dubbio una maggiore stanchezza fisica e mentale, e di ciò sia il Lione che il Monacò potrebbero approfittarne per tentare di accorciare ulteriormente il distacco, essendo impegnate solo in campionato ed in Coppa di Francia.

Momento difficile in casa Marsiglia reduce non solo dalla sconfitta patita in Supercoppa, ma anche in campionato è ferma ai box da ben due turni, dunque sulle sponde del Rodano è giunto il momento di capire cosa non va e porvi rimedio il prima possibile. Momento difficile anche per l’Angers, la formazione angioina dall’essere ad un passo dalla Conference League e quindi dalla zona europea, in casa del Bordeaux rimedia la seconda sconfitta consecutiva,venendo scavalcata dal Metz che superando per 2-0 un Nantes ormai in caduta libera, tocca quota 31 punti, aggancia in classifica il Lens e mette nel mirino il Rennes ormai distante soli 5 punti.

In crescita e proiettato quanto meno alla conquista di un posto nella Conference League anche il Bordeaux, la formazione girondina nel nuovo anno ha messo in fila un pareggio e ben 3 vittorie consecutive, per un totale di 10 punti, volando a quota 32 ed accorciando a soli 4 punti in distacco dal Rennes e quindi dalla zona europea della classifica. Prova a muoversi anche il Nizza che imponendosi per 1-0 in casa del Lens, tocca quota 26 punti e compie un altro passo verso la salvezza, finisce 1-1 lo scontro diretto in zona salvezza tra Digione e Strasburgo, risultato che consente ad entrambe di muovere la classifica sia pur di poco.

Si muove anche il Reims che superando per 1-0 il Brest nello scontro diretto, tocca quota 24 punti ed a sua volta compie un altro passo verso la salvezza. A chiudere il quadro è il match tra Saint’Etienne e Lione, gara vinta dal team del Rodano con un netto quanto tennistico 5-0, che consente all’Olympique di volare a quota 43 punti, riducendo lo svantaggio dal duo in fuga a sole due lunghezze.