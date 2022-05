Ligue 1: Il Lione stende l’Om, il Monaco non sbaglia, Lilla ancora ko

Archiviato il discorso scudetto la Ligue1 procede spedita verso la fine del campionato, che con essa emanerà diversi verdetti, ma ogni discorso al momento è ancora aperto. Il PSG fresco vincitore del decimo scudetto in casa dello Strasburgo impatta per 3-3, risultato che consente al team padrone di casa di conquistare un ottimo punto in chiave europea portandosi a sole 3 lunghezze dalla zona europea. Discorso diverso per il club parigino che a fine stagione senza alcun dubbio avrà una profondo rivoluzione a cominciare dal tecnico, che non ha mai dato l’impressione di saper avere tra le mani lo spogliatoio che in alcuni tratti della stagione è diventato non poco rovente. Chiaro che per Pochettino l’avventura francese sembra essere ormai giunta alla fine, ma lo stesso tecnico nel corso della settimana ha messo in evidenza anche quello ch’è stato il suo lavoro, dichiarando “È chiaro che l’obiettivo principale del Paris Saint-Germain negli ultimi anni sia stata la Champions League, ma il decimo titolo per un club di 50 anni non è da sottovalutare, questo risultato va valorizzato, anche se la delusione per non essere riusciti a trionfare in Europa è grande“.

La giornata di campionato è proseguita con la netta vittoria per 2-0 del Rennes che tra le mura amiche ha liquidato il Saint’Etienne, volando a quota 62 punti e proseguendo la sua corsa verso i preliminari di Champions League. Discorso diverso per il team della Loira che con soli 31 punti conquistati è ancora in lotta per la salvezza matematica. Incollato al Rennes resta il Monacò, il team del Principato superando a sua volta e per 2-0 l’Angers, tocca quota 62 punti restando però quarto per differenza,ma con la chiara possibilità di poter accedere ai preliminari di Champions, se dovesse vincere il duello con il Rennes. Si muove anche il Nizza che in casa di un Bordeaux ormai prossimo alla retrocessione in Ligue 2, ha saputo imporsi per 1-0 toccando quota 60 punti, bottino che gli consente di mantenere il sia pur minimo vantaggio di 3 punti sullo Strasburgo e detenere al tempo stesso l’ultimo posto utile per accedere in Europa.

Chi prova ad accorciare la distanza dalla zona europea è anche il Lens che pur impattando per 2-2 con il Nantes, tocca quota 55 punti e può continuare a nutrire qualche speranza visti i soli 5 punti di svantaggio dal Nizza. Archivia la propria stagione con una salvezza il Montpellier che pur pareggiando per 2-2 con il fanalino di coda Metz, tocca quota 43 punti e brinda cosi al mantenimento della categoria, stesso discorso per il Reims che imponendosi per 2-1 in casa del Lorient, vola a sua volta a quota 43 punti archiviando il discorso salvezza. Salvo ormai da tempo il Brest che superando per 2-0 il Clermont, tocca quota 48 punti che al tempo stesso sono troppo pochi per poter pensare ad una rincorsa alla zona europea.

Chi sembra dover dire addio alle notti magiche d’Europa è anche il Lilla, gli ex campioni di Francia venendo superati per 3-0 in casa di un Troyes in cerca di punti salvezza, resta bloccato in classifica con 51 punti conquistati perdendo il passo e soprattutto il treno che conduce in Europa. Discorso diverso per il team del Gran Est che ora con 36 punti è sempre più vicino all’obiettivo stagionale. A chiudere il quadro della trentacinquesima giornata è il big match tra Marsiglia e Lione, gara vinta dal team ospite con un secco e netto 3-0, risultato che gli consente di toccare quota 55 punti e portarsi a 5 lunghezze dalla zona europea della classifica. Discorso diverso per il Marsiglia che nelle ultime giornate dovrà difendersi dall’attacco di Renne e Monacò.