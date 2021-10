Ligue 1: Il Marsiglia frena il PSG. Poker Lens, il Nizza rimonta il Lione

Dopo un’intensa tre giorni europea che in Francia ha portato la bellezza di 4 vittorie e due pareggi, nel weekend è tornata di scena la Ligue 1 con le gare dell’undicesima giornata, in cui il match più atteso era quello tra Marsiglia e PSG. Da un lato il team padrone di casa reduce dallo 0-0 con la Lazio in Europa League, mentre la formazione reduce parigina dal successo per 3-2 sul Lipsia. Sulla carte dunque le premesse erano buone per poter assistere ad una grande partita, ma in realtà sul campo le cose sono andate diversamente, ed il match si è concluso con uno scialbo 0-0, che senza dubbio regala un buon punto a testa soprattutto al Marsiglia che tocca quota 18 punti ed aggancia il quarto posto in classifica. Il punto guadagnato tutto sommato va bene anche al PSG, che tocca quota 28 totali e continua indisturbato la propria fuga verso il titolo.

Chi prova a fare la voce grossa è il Lens, il team dell’Alta Francia superando per 4-1 il Metz, tocca quota 21 punti portandosi a sole 7 lunghezze dal PSG, ma soprattutto comincia a sognare le magiche notti di Champions League. Si muove anche al Nizza che sfruttando il fattore campo, liquida per 3-2 il Lione, tocca quota 19 punti ed aggancia il terzo posto in classifica, preparando nel migliore dei modi il recuperato del match con il Marsiglia che andrà in scena martedì sera, gara che si preannuncia spettacolare. Resta incollato alla zona europea anche il Rennes che imponendosi per 1-0 sullo Strasburgo, vola a sua volta a quota 18 punti aggancia il quinto posto, ma solo per differenza reti.

Alle spalle del team della Bretagna torna a muoversi l’Angers, che pur impattando per 2-2 in casa del fanalino di coda Saint’Etienne per 2-2, tocca quota 17 punti tornando in corsa per un posto in Europa. Ma a far compagnia all’Angers resta il Nantes che imponendosi per 2-1 sul Clermont, tocca a sua volta 17 punti, ed il Monacò che superando per 3-1 il Montpellier , toccando a sua volta quota 17 punti arroventando più che mai una già rovente corsa per un posto in Europa. Dopo il pari in Champions League, il Lilla continua con lo stesso copione, infatti pur giocando in casa contro il Brest non va oltre il pari per 1-1, toccando quota 15 punti portando a sole 3 lunghezze il distacco dalla zona europea.

Prova a muoversi ma in chiave salvezza il Troyes che imponendosi per 2-1 in casa del Reims nello scontro diretto, conquista tre punti preziosi con cui volare a quota 12 punti avvicinandosi al centro classifica. Chiude il quadro il pari per 1-1 tra Lorient e Bordeaux, risultato che va bene soprattutto al team padrone di casa che vola a quota 15 punti, portando a tre lunghezze il distacco dalla zona europea, discorso diverso per la formazione girondina che con soli 9 punti conquistati naviga in acque molto agitate.