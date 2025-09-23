Ligue 1: Il Marsiglia si aggiudica il Classique, PSG ko. Tonfo Lille

La quinta giornata di Ligue 1 si è aperta con l’anticipo del venerdì, che ha visto trionfare il Lione per 1-0 sull’Angers: decisivo il goal di Tessman a metà della ripresa, che regala i tre punti al termine di una partita non priva di difficoltà per la squadra di Fonseca. Nel “classique”, rinviato a lunedì a causa del maltempo di domenica, il Marsiglia fa l’impresa e batte il PSG: goal partita che arriva già al 5’ minuto di gioco grazie ad Aguerd, in una partita che è stata combattuta fino all’ultimo ma che nel complesso ha visto Pavard e compagni meritare la vittoria. Espulso anche De Zerbi al 90’. Prima sconfitta dunque per i campioni di Francia e d’Europa, che non sfruttano l’occasione di andare in fuga per la prima volta in stagione.

A far rumore invece, è la sonora sconfitta del Lille in quel di Lens: Giroud e compagni si arrendono per 3-0 ai padroni di casa, che prima chiudono il primo tempo in vantaggio di due goal grazie alle reti di Said e dell’ex Udinese Thauvin, e poi, nella ripresa, sigillano il match in apertura grazie al goal di Fofana, portandosi ad un solo punto proprio dal Lille, scivolato alla quinta posizione in classifica dopo un ottimo avvio di campionato.

Nantes e Rennes si dividono invece la posta in palio, al termine di una partita che è stata un sali-scendi di emozioni. Ospiti avanti di due a fine primo tempo grazie ai goal di Blas e Lepaul, arrivati nel giro di sei minuti a metà tempo, ma il Nantes rientra dagli spogliatoi con tutt’altra verve, e prima trova il goal che dimezza lo svantaggio con Mwanga, e poi, dopo anche un rigore sbagliato da parte di Abline, acciuffa il pari all’ultimo dei sei minuti di recupero concessi grazie a El Arabi.

Primo successo invece del Brest, che travolge con un sonoro 4-1 il Nizza. Avvio scoppiettante dei padroni di casa che, nei primi dieci minuti di partita, si portano subito avanti di due goal, con Ajorque e Del Castillo. Il Nizza fa il goal 2-1 al 30’ grazie a Moffi, ma nella ripresa prima Chotard e poi Lascary fissano il punteggio sul definito 4-1.

Nelle gare della domenica invece, dilaga il Monaco ai danni del Metz: 5-2 finale in una partita che, a dispetto del risultato, è stata più complicata del previsto per i padroni di casa, subito in svantaggio grazie al goal di Diallo, con Biereth che trova il pari alla mezz’ora del primo tempo. Nella ripresa invece, è Ansu Fati a portare la gara sul 2-1, ma il Metz non si arrende e pareggia con il calcio di rigore di Hien. Muto degli ospiti che però cade all’83’, grazie alla doppietta di Ansu Fati, e da qui i monegaschi dilagano: prima un autogoal di Kouao e poi la quinta rete di Ilenikhena fissano il punteggio sul 5-2, con i padroni di casa che ricattano il 4-1 rimediato in Champions ad opera del Brugge.

Strasburgo che espugna invece il campo della matricola Paris FC, con il goal di Paez che porta in vantaggio gli ospiti. Ma negli ultimi 20 minuti recupero compreso, succede di tutto: prima il raddoppio di Doue, poi Dicko dimezza lo svantaggio per i padroni di casa ed Emegha ristabilisce invece le distanze. Inutile il 2-3 al quarto minuto di recupero da parte di Gory.

Nelle altre partite, Auxerre batte Tolosa grazie al goal di Namaso, mentre Lorient e Le Havre si dividono la posta in palio pareggiando 1-1.