Ligue 1: Il Metz ferma il Lille, per il Marsiglia vittoria in rimonta

La stagione 2021/22 dopo aver aperto i battenti con la Supercoppa di Francia vinta dal Lilla, fa il suo esordio stagionale anche la Ligue1, piombata nel giro di qualche giorno in un vortice mediatico mai visto prima, con l’arrivo ormai prossimo di Messi alla corte del PSG. Ciò di riflesso darà tantissima visibilità a tutto il campionato transalpino, che almeno mediaticamente grazie all’arrivo della Pulce a cui si aggiungono quelli di Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum, Ramos, si preannuncia diventare uno dei più seguiti al Mondo e ciò di conseguenza farà anche alzare il livello stesso del torneo,che nel giro di pochi anni potrebbe diventare una meta ambita per tantissimi calciatori.

Ad aprire la nuova stagione è il match tra Monacò e Nantes, chiuso con il risultato di 1-1, gara in cui soprattutto nel primo tempo la formazione monegasca ha spinto tanto e creato tanto, ma sfruttato poco, ma già dalle prime battute si capisce che la squadra Kovac sarà una delle protagoniste. Comincia con un pari anche il Lione, che tra le mura amiche impatta per 1-1 con il Brest, chiaro che le gambe ancora pesanti dalla preparazione atletica non hanno aiutato la formazione lionese, già protagonista della scorsa stagione. Dopo la sconfitta patita nella Supercoppa di Francia, il team di Pochettino ha saputo rifarsi nella prima di campionato imponendosi per 2-1 in casa del neo promosso Toryes,che tre anni dopo la retrocessione in Ligue 2 ha ritrovato la massima divisione. Parte bene la formazione del Grand Est infatti al 9’ passa in vantaggio con El Hajjam, la risposta parigina arriva 20 minuti dopo con Hakimi che sfruttando l’assist di Herrera, firma il momentaneo 1-1. Trascorrono due minuti e la qualità parigina si vede tutta, tanto che Mbappè serve ed Icardi firma il definitivo 2-1 che consente al team della Capitale di conquistare la prima vittoria stagionale.

Finisce 1-1 il match tra Rennes e Lens, stesso discorso per Saint’Etienne -Lorient, non va meglio al Nizza che tra le mura amiche della Costa Azzurra contro il Reims non va oltre uno scialbo 0-0. Comincia bene il primo storico campionato in Ligue 1 la neo promossa Clermont Foot, che in casa del Bordeaux passato sotto la guida di Petkovic, ha saputo imporsi per 2-0, conquistando la prima storica vittoria nel massimo campionato francese, grande soddisfazione per la formazione dell’Avernia, che per qualche giorno potrà dividere la vetta della classica con il PSG. Comincia bene la nuova stagione anche l’Angers che in casa dello Strasburgo non va per il sottile imponendosi con un secco 2-0. Dopo un esordio stagionale con il botto vista la conquista della Supercoppa francese ai danni del PSG, in campionato i campioni di Francia non esordiscono in modo altrettanto positivo, strappando un 3-3 in casa del Metz, chiude il quadro della prima giornata.

Un intenso e scoppiettante Montpellier – Marsiglia, grande attesa ovviamente per il team marsigliese che pian piano sta mettendo nelle mani di Sampaoli una squadra sempre più competitiva, osservato speciale Under che va a rafforzare la colonia turca presente in Ligue 1. Parte forte il Marsiglia tanto che al 2’ passa in vantaggio con Payet, ma la rete viene annullata per fuori gioco, il team provenzale attacca in un lungo ed in largo ma per 28’ il risultato non cambia, fino a quando al 29’ su di un cross dalla sinistra Peres tocca in modo involontario compiendo la più classica delle autoreti. Il gol scuote il Montopellier che aumenta i giri ed al 34’ trova il 2-0, Laborde dalla destra lascia partire un sinistro che chiude la propria corsa sul secondo palo, realizzando uno spettacolare 2-0.

Nella ripresa la formazione dell’Occitania parte meglio tanto che in più di una occasione potrebbe trovare la terza rete, il Marsiglia non molla ed al 67’ Under con un piatto sinistro riapre il match firmando il 2-1. La rete da quella scossa in più al Marsiglia che al 74’ pareggia i conti con Payet su calcio di punizione, il Montpellier accusa il colpo mentre Payet sale in cattedra ed al 79’ firma il 3-2. Il pubblico di casa non ci sta e reagisce tanto da lanciare in campo bottiglie d’acqua, che costringono il direttore di gara a sospendere il match per qualche minuto, ma nonostante il rientro in campo ed i 5 di recupero, il Marsiglia vince conquistando il primo successo stagionale.