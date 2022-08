Ligue 1: Il Monaco inchioda il PSG sull’1-1. Il Marsiglia vince il derby contro il Nizza

Quarta di campionato molto intensa in Ligue 1, dove non sono mancati reti e soprattutto firme eccellenti. Dopo la goleada subita contro il PSG, il Lilla di scena in Corsica in casa dell’Ajaccio,non solo apre il weekend di Ligue 1 ma cancella anche l’incubo del passato fine settimana imponendosi per 3-1, risultato che gli consente di toccare quota 7 punti ed agganciare la zona europea della classifica. Discorso diverso per l’Ajaccio che ancora non sembra aver smaltito l’impatto con la massima categoria nazionale ed è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Continua il magic moment del Lens, il team dell’Alta Francia grazie alle reti di Openda e Fofana, riesce ad imporsi per 2-1 sul Rennes, toccando quota 10 punti che gli consentono di proseguire il proprio viaggio nelle zone altissime della classifica.

Stesso discorso per il Marsiglia guidato da Tudor, grazie ad una doppietta dell’ex Inter ed Udinese Sanchez ed 1 rete di Tavares, stende per 3-0 il Nizza agganciando in classifica Lens. Continua a muoversi verso la salvezza l’Auxerre che tra le mura amiche della Borgogna supera per 1-0 lo Strasburgo, toccando quota 7 punti che gli consentono di compiere un altro passo verso la salvezza. Goleada per il Montpellier che in casa del Brest non va per il sottile imponendosi per 7-0, risultato che gli consente di toccare quota 6 punti e portarsi ad una lunghezza dalla zona europea. Successo importante anche per il Lorient che superando per 2-1 il Clermont, tocca quota 7 punti ed aggancia a sua volta la zona europea della classifica. Primo successo stagionale per il Troyes che tra le mura amiche del Grand Est, supera per 3-1 l’Angers, conquistando i primi tre punti stagionali.

Non va oltre il pari il Lione bloccato sul risultato di 1-1 in casa del Reims, ma nonostante il pari il punto conquistato consente al team del Rodano di toccare quota 7 totali e veleggiare con tre lunghezze di distacco dal trio in fuga. Prima frenata stagionale per il PSG, la corazzata parigina pur giocando tra le mura amiche del Parco Dei Principi, contro il Monacò non va oltre il pari per 1-1. Risultato che tutto sommato regala un buon punto ad entrambe le formazioni, ma soprattutto da tanto morale al club monegasco reduce da un periodo poco brillante culminato con l’eliminazione per mano del PSV non solo nei playoff di Champions League ma dall’intera stagione europea. Ma al tempo stesso tale risultato sicuramente dimostra che anche il PSG ha dei punti deboli e quindi può essere fermato, rendendo il campionato sicuramente più avvincente.