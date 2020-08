Ligue 1: Il Monaco parte con un pari, prime vittorie per Nizza e Lorient

Dopo ben 5 mesi e 13 giorni la Ligue 1 torna in scena, il campionato francese a differenza degli altri europei venne definitivamente bloccato dalla Federazione nel momento centrale della pandemia, portando con se fiumi di polemiche tra i dirigenti federali che in quel momento avevano come preoccupazione quella di salvaguardare la salute degli atleti e staff delle formazioni impegnate in tutti i campionati, contrapposto al volere dei club che come accaduto negli altri paesi, volevano tornare in campo.

Ma ovviamente la minaccia Covid continua ad esistere, come nel caso del match tra Marsiglia – Saint’Etienne rinviato per la presenza di ben 4 positivi in casa marsigliese. Ma la sosta senza dubbio però ha anche portato dei benefici ai club francesi, non a caso la maggior freschezza atletica ha consentito al PSG di raggiungere la prima storica finale in Champions League, pur vedendo le streghe contro l’Atalanta, ed al Lione di ritagliarsi il proprio mese di gloria, da tutti data come la vittima scarificale, prima ha escluso la Juventus, poi ha saputo ripetersi con il Manchester City che almeno sulla carta era tra le favorite per la vittoria finale, raggiungendo cosi le semifinali dove però la corsa del club del Rodano, è stata interrotta dal Bayern Monaco.

Dunque in attesa tornino in campo PSG e Lione, la nuova stagione di Ligue 1 ha preso il via, ad aprire la stagione 2020/21 è lo scialbo 0-0 tra Bordeaux e Nantes, giornata più movimentata quella di sabato dove il Digione tra le mura amiche viene superato per 1-0 dall’Angers, che parte subito forte portando in classifica i primi tre punti, e firmando il primo successo stagionale in esterna della nuova stagione. Il team angioino d’anni disputata buone stagioni, in cui ha dei picchi verso l’alto davvero importanti, ma non ha mai raggiunto quella maturità tale con cui compiere il passo decisivo verso l’Europa, la tifoseria si augura che l’attuale campionato possa essere quello della definitiva maturazione.

Spettacolo e tante emozioni sono state regale dal big match tra Lille e Rennes future protagoniste tra Champions e Europa League, le due formazioni mettono in campo un gioco veloce fatto di densità e verticalizzazioni, complici anche i tanti giovani da entrambe le parti. La partita si scalda subito ed al 35’ Boey per un intervento da galera viene espulso, ma lo stesso giocatore impattando di testa al suolo perde i sensi per qualche secondo, uscendo in barella dal campo. Il Lilla sfrutta a proprio vantaggio la superiorità numerica, tanto che al 40’ passa in vantaggio con Bamba.

Neanche il tempo di esultare che al 43’ Reinildo per un fallo in scivolata si lascia espellere, ripristinando cosi la parità numerica in campo, nella ripresa cominciano le girandole dei cambi ma quelli del Rennes si dimostrano efficaci. Camavinga entrato per il brasiliano Raphinha, porta lo scompiglio a centrocampo ed 74’ di testa serve a Da Silva il pallone che vale il pari, cresce la pressione del Rennes tanto che Terrier quasi allo scadere potrebbe trovare il colpo che varrebbe la prima vittoria stagionale, ma il palo gli nega la gioia, lasciando il risultato sull’1-1.

Il terzo ed ultimo pareggio di giornata, giunge al termine del match tra Monacò e Reims, gara conclusa con il risultato di 2-2, il primo successo stagionale casalingo porta la firma del Lorient, la neopromossa giunta dalla Bretagna sfrutta a pieno il fattore campo, tanto da imporsi per 3-1 sullo Strasburgo e mettere cosi in cascina i prima tre punti stagionali. Il secondo successo stagionale casalingo arriva dall’Occitania, dove il Nimes strapazza con un secco 4-0 il Brest, la terza vittoria casalinga di giornata giunge dalla Costa Azzurra dove mentre vip e ricconi si godevano le vacanze tra ville da sogno e barche super lussuose, il Nizza per 2-1 ha saputo imporsi sulla neopromossa Lens.