Ligue 1: Il Monaco strapazza il PSG. L’Om stende il Nizza, pari Lione

Dopo una tre giorni europea che ha ufficialmente chiuso il capitolo Champions League per il popolo transalpino vista l’eliminazione del Lilla per mano del Chelsea, debacle che insieme a quella del PSG, hanno decretato la fine dell’avventura transalpina in Champions , ma non per questo conclusa la campagna europea che continuerà grazie al Lione ed al Marsiglia impegnate nei quarti di finale di Europa e Conference League. Puntuale come ogni weekend nel fine settimana è arrivata la Ligue 1 con le gare della ventinovesima giornata di campionato, diventata un vero incubo per il PSG che in casa del Monacò viene travolta per 3-0. Successo importante per il club del Principato che grazie alle reti di Yedder( autore di una doppietta) e Volland liquida la capolista volando a quota 44 punti e mitigando almeno in parte la delusione europea. Discorso diverso per il PSG che ormai sembra stia concludendo la stagione in maniera molto svogliata, non avendo più sostanzialmente più obiettivi da raggiungere, senza la competitività della Champions e senza qualcuno che lo talloni in vetta alla classifica. La dimostrazione arriva dal pesante 3-0 subìto a Monaco, che vale il quarto ko di fila in trasferta in gare ufficiali, la sola assenza di Messi non può bastare per spiegare questo crollo poco incoraggiante. Chiaro che sulle rive della Senna ormai qualcosa non funziona più ed a fine stagione con molta probabilità più di qualcuno andrà via cominciando dal coach, che mai ha dato l’impressione di avere nelle proprie mani le chiavi dello spogliatoio, diventato una vera polveriera dopo l’eliminazione dalla Champions, anche se fin dall’eliminazione dalla Coppa di Francia più di qualcosa che non funzionasse si era già vista.

Se il discorso scudetto è ormai abbondantemente chiuso in favore del PSG, resta però aperta la corsa per il secondo posto che vede il duello tra Rennes e Marsiglia, il team marsigliese sfrutta bene il fattore campo tanto da imporsi per 2-1 sul Nizza nel derby della Costa Azzurra nonché scontro diretto per il secondo posto, partita che metteva sul piatto tre punti pesantissimi. Tale vittoria unita alla qualificazione per i quarti di finale in Conference League, senza dubbio cambiano di molto il volto della stagione del Marsiglia che nel giro di pochi giorni ha centrato due successi importantissimi. Dal canto suo il Rennes non molla ed a sua volta sfrutta il turno casalingo tanto da imporsi con un tennistico 6-1 sul Metz, volando cosi a quota 52 punti, veleggiando cosi con una sola lunghezza di distacco dal Marsiglia. Di poco si muove anche lo Strasburgo che in casa del Lorient non va oltre il semplice 0-0 che regala ad entrambe un buon punto in classifica, che al team padrone di casa consente di compiere un altro passo verso la salvezza, mentre agli ospiti permette di toccare quota 48 punti continuando cosi la propria corsa in zona europea, detenendo l’ultimo posto utile della classifica.

Ma alle spalle dello Strasburgo si muove il Lilla che imponendosi per 1-0 in casa del Nantes, tocca quota 46 punti accorciando a sole due lunghezze il distacco dalla zona europea. In tale direzione prova muoversi anche il Lens che imponendosi per 3-1 sulla matricola Clermont, vola a quota 44 punti agganciando cosi in classifica il Monacò e portandosi a soli 4 punti dalla zona europea. Di poco si muove anche il Lione che in casa del Reims non va oltre il semplice 0-0 che gli consente di toccare quota 42 punti in classifica,ma continuare a veleggiare ben distante dalla zona europea. Chiaro che sulle sponde del Rodano l’obiettivo è quello di continuare il cammino in Europa League cercando di giungere fino alla finale,ma per far questo il Lione dovrà superare l’ostacolo del West Ham nei quarti di finale. Successo importante per il Montpellier che in casa del Bordeaux ha saputo imporsi per 2-0, toccando quota 41 punti ha brindando alla salvezza, in tale direzione provano muoversi sia il Saint’Etienne che il Troyes, le quali pareggiano per 1-1 lo scontro diretto che le opponeva portano a casa un buon punto a testa. Successo importante anche quello centrato dall’Angers che tra le mura amiche supera 1-0 il Brest, volando cosi a quota 32 punti e compiendo un passo importante verso il mantenimento della categoria.