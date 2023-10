Ligue 1: Il Monaco torna in vetta Lille ok, Lione di Grosso ultimo

Archiviata la sosta per le nazionali in cui la Francia ha staccato il pass per la fase finale degli Europei, che si disputeranno la prossima estate, anche in suolo transalpino è tornato di scena il massimo campionato nazionale con le gare della nona giornata di andata. Continua spedita la marcia del Monacò che tra le mura amiche del principato liquida con un secco 2-1 il Metz, toccando quota 20 punti . Ma sulla ruota della capolista resta ben saldo il Nizza, al team della Costa Azzurra basta imporsi per 1-0 sul Marsiglia di Gattuso, toccando quota 19 punti che gli consentono di veleggiare al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dal Monacò. Ovviamente il Nizza oltre che guardare il Monacò, che ad ogni modo dovrà proteggersi da un attacco rossonero, dovrà al tempo stesso guardarsi le spalle dal PSG, infatti la formazione parigina smaltito il difficile avvio di campionato condito dal cambio tecnico in panchina e dalla partenza di tanti giocatori, sembra aver trovato la giusta quadra ed il 3-0 con cui ha archiviato la pratica Strasburgo è un messaggio lampante, non solo al Nizza ed al Monacò, ma anche ad un Milan frastornato dalla sconfitta con la Juventus, prossimo avversario dei parigini in Champions League.

Si muove pesantemente anche il Lilla che superando per 1-0 il Brest nello scontro diretto, tocca quota 15 punti che gli consento di agganciare il quarto poso in classifica, portandosi a sole tre lunghezze dal PSG, che nel gioco degli sguardi dovrà a sua volta proteggersi dall’attacco dal team dell’Alta Francia. Nonostante la sconfitta il Brest resta quinto in classifica con un bottino di 15 punti, ma sia Lilla che lo stesso Brest, devono guardarsi le spalle dall’arrivo del Reims bloccato in casa del Tolosa sul risultato di 1-1. Il pari ad ogni modo consente al Reims di portare a casa un buon punto con cui raggiungere quota 14 totali ed entrare cosi nella scia di Brest e Lilla.

Si muove anche il Nantes, che sfruttando la sconfitta del Brest ed il pareggio del Brest, supera per 2-0 il Montpellier, toccando a sua volta quota 14 punti entrando cosi nella zona europea della classifica. Chi rallenta è il Rennes che nello scontro diretto in casa del Lorient viene superato per 2-1, venendo cosi agganciato in classifica dal Tolosa ma anche dallo stesso Lorient che grazie alla successo si porta ad una sola lunghezza di distacco. Della sconfitta del Renne e del pari del Tolosa, ne approfitta il Le Havre che pareggiando per 0-0 con il Lens, tocca quota 10 punti agganciando in classifica Lorient e Strasburgo, a chiudere il quadro della giornata è lo scontro diretto in zona salvezza tra Lione e Clermont, gara finita con il risultato 2-1 per la formazione ospite.