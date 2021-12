Ligue 1: Il PSG allunga a +12, vincono Lione e Marsiglia. Pari Monaco

Dopo una tre giorni europea in chiaroscuro in cui in terra francese, dalla tre competizioni europee sono giunte, 2 vittorie, 1 pareggio e ben 2 sconfitte, nel fine settimana nonostante le temperature gelide è tornata di scena la Ligue 1 che di fatto ha chiuso il mese di novembre. Il PSG reduce della sconfitta nel big di Champions League in casa del Manchester City, dov’è stato superato con il risultato di 2-1, non va per il sottile in campionato dove con una doppietta di Marquinhos ed una rete di Di Maria, ha saputo imporsi per 3-1 in casa del Saint’Etienne, volando cosi a quota 40 punti con cui ha posto non solo una seria e massiccia ipoteca sulla conquistata del titolo, ma al team parigino basterà vincere le prossime due gare per conquistare il sia pur virtuale titolo di campione d’inverno, con grandissimo anticipo. Dopo aver pareggiato per 3-3 in casa del Vitesse, risultato che ha consentito al Rennes di toccare quota 11 punti nel girone G di Conference League, staccando il pass per i sedicesimi con un turno d’anticipo e tenendo alle spalle il Tottenham di Antonio Conte, il team della Bretagna ha saputo ripetersi anche in campionato dove imponendosi per 2-0 in casa del Lorient, è volata a quota 28 punti ed agganciato il secondo posto con un ritardo di ben 12 punti dall’ormai lontanissimo PSG. Ad aiutare il team della Bretagna nell’aggancio al secondo posto, ci pensa il Metz che in casa del Nizza, ha saputo imporsi per 1-0 conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

Dello stop del Nizza, non sa approfittarne il Lens bloccato in casa sul 2-2 dall’Angers, ma il punto guadagnato tutto sommato va bene ad entrambe, al team dell’Alta Francia consente di toccare quota 26 punti, mentre alla formazione angioina permette di agganciare al sesta piazza con 22 lunghezze conquistate, entrando cosi in piena zona europea. Dopo la vittoria ottenuta per 3-1 in Europa League in casa del Brondby, che di fatto ha promosso il Lione ai sedicesimi di Europa League come prima del Girone A, il team del Rodano continua la sua corsa verso la zona europea anche in campionato, dove imponendosi per 1-0 in casa del Montpellier, tocca quota 22 punti ed aggancia l’Angers in classifica. Dopo il successo ottenuto sul Salisburgo, che di fatto ha consentito al Lilla ad una giornata dal termine della fase a giorni, di agganciare la vetta del Gruppo G,giocandosi cosi in tutta tranquillità il passaggio agli ottavi di finale di Champions League nell’ultima giornata, il team campione di Francia però in campionato non sembra avere lo stesso smalto europeo, infatti pur giocando in casa, contro il Nantes non va oltre il pari per 1-1 che gli consente si di toccare quota 18 punti, ma al tempo stesso continuare ad accusare un ritardo dalla zona europea di ben 4 punti.

Stesso discorso per il Monacò, la formazione monegasca in Europa sembra avere un’altra marcia, lo dimostra il 2-1 con cui ha liquidato la Real Sociedad in Europa League, vittoria importante che consente al team del Principato di toccare quota 11 punti nel Gruppo B, dove da capolista come il Lione, ha staccato con un turno d’anticipo il pass per i sedicesimi di finale. Discorso diverso in campionato dove pur giocando in casa, proprio come il Lilla, non è andata oltre il pari sempre per 1-1 con lo Strasburgo, ma in questo caso però il ritardo dalla zona europea è di appena 2 punti,ed il punto guadagnato tutto sommato va benino. Stesso discorso per lo Strasburgo che a sua volta tocca quota 20 punti ed avvicina sempre più la zona europea, stagione da dimenticare per il Bordeuax, la formazione girondina pur giocando in casa viene superata per 2-1 dal Brest, che toccando quota 18 punti compie un bel passo verso la salvezza.

Discorso diverso per il Bordeaux alla seconda sconfitta nelle ultime 5 gare, ed i soli 13 punti conquistati sono troppo pochi per un club che dovrebbe essere in lotta per un posto in Europa. Chi si muove è il Reims che imponendosi per 1-0 sul Clermont, tocca quota 16 punti e compie un altro passo verso la salvezza. A chiudere il quadro è il match tra Marsiglia e Troyes,partita vinta dal team padrone di casa per 1-0, che in tal modo vola a quota 26 punti, scavalca il Lens ed aggancia il quarto posto in classifica, portandosi a due sole lunghezze dal Rennes. Mitigando cosi l’eliminazione dall’Europa League, dove però vincendo l’ultimo turno potrebbe ancora sperare nel ripescaggio in Conference League.