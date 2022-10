Ligue 1: Il PSG allunga in vetta, Blanc batte Fonseca. Lorient ko con il Nizza

Dopo una tre giorni europea in cui in terra transalpina sono giunte: 3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta,nel weekend è tornata di scena la Ligue 1 con le gare della tredicesima giornata di andata. Dopo aver rifilato ben 7 reti al Maccabi Haifa in Champions League, il team parigino si ripete anche nel weekend dove tra le mura amiche del Parco dei Principi riesce ad imporsi non senza difficoltà per 4-3 sul Troyes. Il successo consente alla corazzata parigina di schizzare a quota 35 punti staccando di ben 5 lunghezze il Lens secondo in classifica. Dal canto suo il team dell’Alta Francia sfruttando il turno casalingo liquida con un secco 3-0 il Tolosa, portandosi a quota 30 punti che gli consento di restare nella scia della capolista. Dopo il pareggio per in 3-3 in Europa League ad Istanbul in casa del Fernbahce, il Rennes in campionato sfrutta a sua volta il turno casalingo, liquidando la pratica Montpellier con un secco 3-0, il successo consente al team della Bretagna di volare a quota 27 punti portandosi a 3 lunghezze dal Lens e quindi dalla seconda piazza.

Rallenta vistosamente il Lorient, il team della Bretagna non sfrutta il turno casalingo,tanto da venire superato per 2-1 dal Nizza reduce dalla vittoria in Conference League,dove ha saputo imporsi per 2-1 sul Partizan conquistando la vetta del Girone D. Il successo in campionato consente al team della Costa Azzurra di volare a quota 16 punti ed entrare nel centro classifica. Momento difficile per il Marsiglia dopo la sconfitta rimediata in Champions League per mano del Francoforte, le cose non migliorano in campionato dove in casa dello Strasburgo non va oltre il 2-2. Di tale risultato ne approfitta il Monacò, il team monegasco dopo il pari per 1-1 in Europa League in casa del Ferencvaros, sfrutta il turno casalingo imponendosi per 2-0 su di un Angers ormai in caduta libera. La vittoria consente al team del Principato di volare a quota 24 punti ed agganciare il Marsiglia in classifica.

Dopo il successo in Europa League sul Qarabag, in campionato il Nizza non va oltre il pari per 1-1 con il Clermont, risultato che regala un buon punto ad entrambe le formazioni, soprattutto al club dell’Alvernia che tocca quota 18 punti compiendo un passo deciso verso la salvezza. Discorso diverso per il Nizza fermo in classifica a quota 12 punti e con due sole lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Il secondo pari di giornata arriva al termine del match tra Brest e Reims, risultato che anche in questo caso regala ad entrambe un buon punto in chiave salvezza. Successo importante per l’Auxerre che tra le mura amiche supera per 1-0 l’Ajaccio nello scontro diretto per la salvezza. A chiudere il quadro della giornata è il successo casalingo del Lione, che tra le mura amiche liquida per 1-0 il Lilla, volando a quota 20 punti portandosi a sole 4 lunghezze dalla zona europea della classifica.