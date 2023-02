Ligue 1: Il PSG allunga in vetta, cade il Lens. Marsiglia secondo

Mercoledì calcistico anche in Francia, dove va di scena la 21ª giornata di campionato, giornata in cui il PSG in casa del Montpellier riesce ad imporsi per 3-1, con la prima rete dell’ex Napoli Ruiz, successo che consente al team parigino di volare a quota 51 punti in classifica, compiendo un bel passo verso lo scudetto. Ma un grazie il club parigino lo deve soprattutto al Nizza, il team della Costa Azzurra in casa del Lens non solo riesce ad imporsi per 1-0, ma blocca cosi la seconda forza del campionato dando al PSG l’opportunità di volare in classifica staccandosi di ben 5 punti, margine che da qui alla fine del campionato potrebbe fare la differenza in chiave scudetto. Un doppio grazie al Nizza, arriva da Marsiglia, il team di Tudor in casa del Nantes riesce ad imporsi per 2-0 e complice la sconfitta del Lens, tocca quota 46 punti ed aggancia il secondo posto, scavalcando il team dell’Alta Francia.

Dell’improvviso stop del Lens ne approfitta anche il Monacò, tra le mura amiche liquida sia pur con fatica la pratica Auxerre per 3-2, toccando quota 41 punti ed entrando cosi nella scia del terzo posto distante soli 4 punti. Ma oltre che guardare verso l’alto, il team del Principato un occhio dovrà averlo fisso sullo specchietto retrovisore, perché il Rennes superando per 3-0 lo Strasburgo, tocca quota 40 punti portandosi ad una sola lunghezza dal Monacò. Rallenta il Lilla che tra le mura amiche contro un ottimo Clermont, non va oltre lo 0-0, risultato premia soprattutto il team dell’Alvernia che tocca quota 30 punti, ed archivia buona parte della salvezza, portandosi a sole 5 lunghezze dal sesto posto.

Finisce 0-0 anche il match tra Lione e Brest, risultato che anche in questo caso premia entrambe con un buon punto in classifica, successo importante anche per il Tolosa che superando per 4-1 il Troyes tocca quota 29 punti e come il Clermont, mette in cascina buona parte della salvezza. Dello stop del Troyes ne approfitta l’Ajaccio che in casa dell’Angers riesce ad imporsi per 2-1, conquistando tre punti pesantissimi in chiave salvezza, che gli consentono di toccare quota 18 e portarsi ad una sola lunghezza dalla zona salvezza e dal Troyes. A chiudere il quadro è la vittoria per 4-2 del Reims, che tra le mura amiche strapazza il Lorient, volando a quota 29 punti mettendo a sua volta buona parte della salvezza in tasca.