Ligue 1: Il PSG allunga, rallentano Monaco e Lilla. Pari Marsiglia in 9

Dopo lo spettacolo offerto dalla Coppa di Francia, in cui le big hanno tutte ben figurato nel fine settimana è tornata di scena la Ligue 1, che al pari di sua sorella non ha lesinato emozioni. Dopo il successo ottenuto in coppa dove grazie ad una rete Kean il team parigino ha liquidato il Caen, lo stesso si è verificato in campionato dove tra le mura amiche del Parco dei Principi il PSG grazie alle reti di Draxler e Kean, liquida per 2-1 il Nizza, vola a quota 54 punti ed aggancia il secondo posto, portandosi ad una lunghezza dalla Capolista.

Ad aiutare la formazione parigina che in un solo colpo, scavalca il Lione, riagguanta il Lilla e distanzia il Monaco, ci hanno pensato il Montpellier, Lorient ed il Brest. Dopo il sonoro 5-1 rifilato all’Ajaccio in Coppa di Francia, il Lione non si ripete in campionato dove pur giocando tra le mura amiche, viene superato per 2-1 dal Montpellier, che senza dubbio in coppa ha avuto un turno ben più impegnato rispetto al Lione, dove ha eliminato i pari categoria dello Strasburgo. Dunque a differenza del club dell’Occitania il Lione ha pagato le scorie della coppa nazionale, venendo non solo sconfitto ma anche sorpassato dal PSG in classifica. Successo importantissimo per il Montpellier che in tal modo schizza a quota 35punti ed accorcia il distacco dalla zona europea a sole tre lunghezze.

Del passo falso del Lione non ne approfitta il Monacò, il team monegasco dopo aver raggiunto i sedicesimi di finale in coppa dove ha eliminato il Grenoble, non ha saputo ripetersi in campionato, dov’è stato bloccato sul 2-2 dal Lorient, che a sua volta ha centrato i sedicesimi superando il Parsi FC. Il punto ad ogni modo consente al Monacò di toccare 49 punti ma restare sempre a tre lunghezze di distacco dalla zona Champions, punto prezioso anche per il Lorient che in tal modo vola a quota 23 totali ed esce dalla zona retrocessione. Dopo aver centrato i sedicesimi della Coppa nazionale superando per 1-0 il Digione, la capolista Lilla paga dazio, forse l’esser andata troppo velocemente nelle ultime settimane ha fatto si che i suoi giocatori accusassero un calo, tanto da venir bloccato sullo 0-0 dal Brest, risultato importantissimo quello centrato dal team della Bretagna, che non solo ha toccato quota 31 punti e compiuto un altro passo verso la salvezza, ma dopo aver centrato la qualificazione ai sedicesimi dalla coppa nazionale eliminando il Rodez, si è tolto lo sfizio di riaprire la corsa per il titolo.

Periodo nero per il Rennes, il team della Bretagna dopo essere stato sconfitto 2-1 in Coppa di Francia per mano dell’Angers, sembra aver accusato il colpo tanto da venir sconfitto per 2-0 anche in campionato ma questa volta per mano del Saint’Etienne, che vola a quota 29 punti compiendo un passo deciso verso la salvezza, e mitigando in parte la delusione per l’eliminazione dalla coppa nazionale, dov’è stata sconfitta per 1-0 in casa del Sochaux. Dopo aver raggiungo i sedicesimi di finale nella coppa nazionale in cui con un secco 4-2 ha eliminato il Nantes, il Lens continua in campionato la sua corsa verso l’Europa, infatti pur pareggiando per 1-1 in casa del Reims, reduce dall’eliminazione dalla coppa nazionale per mano del Valenciennes, il Lens conquista ad ogni modo un buon punto che lo porta a quota 35 punti ed a sole due lunghezze dal quinto posto che vale l’accesso in Europa tramite la prima storica edizione della Uefa Conference League. Il punto guadagnato va bene anche al Reims che in tal modo vola a quota 29 punti e compie un deciso passo verso la salvezza.

Dopo l’impresa compiuta nella coppa nazionale dove ha raggiunto i sedicesimi di finale, l’Angers rallenta in campionato venendo superato per 3-1 dal Nantes, che coglie in chiave salvezza una importantissima vittoria, che almeno in parte mitiga la delusione di coppa. Dopo l’eliminazione dalla Coppa nazionale per mano del Montpellier, lo Strasburgo si muove in campionato, dove imponendosi per 2-1 in casa del Metz, conquista tre punti preziosi in chiave salvezza, discorso diverso per la formazione della Lorena che grazie ai 35 punti conquistati fino ad oggi non solo naviga verso la salvezza tranquilla, ma ha potuto brindare anche al passaggio ai sedicesimi di coppa. Lo scontro diretto in zona salvezza tra Digione e Nimes, finisce 2-0 in favore dalla formazione ospite, che conquista tre punti pesantissimi. Dopo la vittoria ottenuta in coppa di Francia contro l’Auxerre, in campionato il Marsiglia non torna a brillare perché in casa del Bordeaux eliminato dalla Coppa di Francia dal Tolosa, pareggia per 0-0, risultato che va bene soltanto alla formazione girondina che in tal modo compie un altro passo verso la salvezza.