Ligue 1: Il PSG batte il Lorient, il Marsiglia riparte, Lione ko 1-0! Monaco ok

Dopo una tre giorni europea che ha promosso il PSG agli ottavi di finale in Champions League, il Rennes, Nantes e Monacò ai playoff in Europa League, ed il Nizza promosso agli ottavi di Conference League, nel weekend è tornata di scena la Ligue 1con le gare della quattordicesima giornata, nonché penultima prima del Mondiale. Occhi puntanti ovviamente sul big match che opponeva il Lorient al PSG, gara vinta dalla corazzata parigina per 2-1, che vola in vetta a quota 38 punti. Ma nonostante il successo a 5 lunghezze resta ben saldo il Lens che imponendosi a sua volta per 2-1 in casa dell’Angers, tocca quota 33 punti scavalcando in classifica il Lorient tornando cosi padrone del secondo posto. Si muove anche il Rennes, il team della Bretagna reduce dalla qualificazioni ai playoff di Europa League, pur pareggiando per 1-1 in casa del Lilla, conquista un buon punto con cui tocca quota 28 totali agganciando il terzo posto in classifica.

Weekend positivo anche per il Monacò, il team del Principato dopo aver conquistato l’accesso ai playoff di Europa League, nel fine settimana riesce ad imporsi per 2-0 in casa del Tolosa toccando quota 27 punti ed agganciando il quarto posto in classifica. Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale in Conference League il Nizza in campionato supera per 1-0 il Brest, successo importante per il team della Costa Azzurra che tocca quota 19 punti staccandosi vistosamente dalla zona retrocessione. Nonostante l’aver conquistato l’accesso ai playoff in Europa League, il Nantes in campionato continua a soffrire terribilmente, la dimostrazione di ciò arriva dalla sconfitta per 1-0 rimediata in casa del Reims, risultato che consente al team padrone di casa di schizzare a quota 16 punti, lasciando a soli 12 il Nantes che ora rischia di essere risucchiato in piena zona retrocessione.

Di tale risultato ne approfitta l’Ajaccio, il team della Corsica sfrutta il turno casalingo superando per 4-2 lo Strasburgo, centrando il terzo successo stagionale, che gli consente di toccare quota 11 punti portandosi ad una sola lunghezza dalla zona salvezza e quindi dal Nantes. Chi vola spedito verso la salvezza è il Clermont che pur pareggiando per 1-1 con il Montpellier, conquista un ottimo punto che gli consente di volare a quota 19 totali mettendosi cosi in tasca metà salvezza. Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Troyes e Auxerre, risultato che premia entrambe con un buon punto in classifica.

A chiudere il quadro della giornata è il big match tra il Marsiglia reduce dall’eliminazione in Champions League, che in casa riceve la vista del Lione, ad imporsi è il team casalingo grazie ad una rete di Gigot al 43’ su assist dell’ex Roma Jordan Veretout. Successo importante per il team del Rodano, che tocca quota 27 punti, aggancia in classifica il Monacò portandosi ad una lunghezza dal Rennes ,proseguendo la sua corsa verso l’Europa