Ligue 1: Il PSG crolla a Rennes, campionato riaperto! Lens a -3

Giornata arroventata la diciannovesima in Ligue 1, che come nella vicina Italia passa all’onore delle cronache europee per diverse goleade. Ad aprire il weekend è il Lens che tra le mura amiche supera per 1-0 l’Auxerre, toccando cosi quota 44 punti che gli consentono di riprendere la corsa alle spalle della capolista PSG, che in casa del Rennes viene superata per 1-0. Il successo del Lens dunque non solo consente alla formazione dell’Alta Francia di portarsi a sole tre lunghezze dalla vetta, ma riapre anche la corsa per lo scudetto che sembrava ormai chiusa. Ovviamente grande merito va al Rennes che grazie alla vittoria contro la capolista, tocca quota 37 punti ed a sua volta allunga a tre lunghezze il distacco dal Lilla.

Non resta alla finestra il Marsiglia di Tudor che sfruttando a sua volta il turno casalingo, liquida con un secco 3-1 il Lorient, toccando quota 42 punti che gli consentono di restare a sole due lunghezze dal Lens ed a 5 dal PSG. Si muove anche il Monacò e lo fa pesantemente, il team del Principato per non essere da meno,sfrutta a suo vantaggio il turno casalingo tanto da liquidare la pratica Ajaccio con un tennistico 7-1, anche se la corona di miglior attacco è dell’Atalanta che ha rifilato ben 8 reti alla Salernitana, subendone sole due. Il successo consente al team monegasco di toccare quota 37 punti, agganciare il quarto posto ed entrare nella scia del Marsiglia, non va per il sottile neanche il Lilla che tra le mura amiche liquida con un pesante 5-1 il Troyes, salendo cosi sul terzo gradino del podio di giornata, posizionandosi alle spalle di Monacò ed Atalanta. Il successo consente al team dell’Alta Francia di toccare quota 34 punti, portandosi a tre lunghezze dalla zona europea della classifica.

Sempre più vivace il cammino del Clermont che in casa del fanalino di coda Angers, riesce ad imporsi per 2-1, toccando quota 28 punti ed avvicinando sempre più l’obiettivo stagionale della salvezza. Successo importantissimo anche per lo Strasburgo che in casa del Lione riesce ad imporsi per 2-1, toccando cosi quota 15 punti che gli permettono di uscire dalla zona retrocessione. Discorso diverso per il Lione ormai ben lontano dalla zona europea e protagonista di una stagione decisamente sottotono. Finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza tra Tolosa e Brest, risultato che regala un buon punto in classifica ad entrambe. Finisce con il risultato di 0-0 il match tra Reims e Nizza, risultato che regala ad entrambe un buon punto in classifica, si muove in chiave salvezza il Nantes che imponendosi per 3-0 in casa del Montpellier, toccando quota 21 punti.