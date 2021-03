Ligue 1: Il PSG crolla contro il Nantes, solo un pari per Lille e Monaco

Weekend scoppiettante in Ligue 1, che a dispetto del periodo in cui siamo tutti coinvolti, ha regalato non poche emozioni al popolo transalpino, che per qualche ora ha potuto mettere da parte la questione Covid. Su tutti il match più atteso era lo scontro diretto tutto in zona europea tra Monacò e Lilla, entrambe promosse agli ottavi di finale della Coppa di Francia,sulla carta il match si preannuncia spettacolare, ma sul terreno di gioco non si vede quanto previsto, infatti al triplice fischio il match si chiude sul risultato di 0-0, che tutto sommato regala ad entrambe un buon punto. Non va meglio al Lione che in casa del Reims viene bloccato sul risultato di 1-1, ma il pari consente alla formazione del Rodano di volare a quota 60 punti,e mantener ben saldo il terzo posto con ben 4 lunghezze di vantaggio sul Monacò.

Dopo un periodo di buio, in casa Marsiglia è cominciata l’era Sampaoli,il tecnico argentino che guido la Nazionale nei mondiali del 2018 è subentrato a Villas Boas e fin da subito ha portato il suo marchio di fabbrica, tanto che il team della Provenza prima ha vinto la gara di recupero contro il Rennes imponendosi per 1-0, per poi ripetersi nel weekend dove sempre in casa ha liquidato con un secco 3-1 il Brest. Il doppio successo ha cosi consentito al Marsiglia di volare a quota 45 punti agganciando il quinto posto, ma sulle tracce della formazione provenzale resta il Lens. La matricola proveniente dall’Alta Francia pur pareggiando per 2-2 lo scontro diretto contro il Metz, tocca quota 45 punti restando cosi agganciato al Marsiglia, in tale duello va ad inserirsi la stessa formazione della Lorena, a cui il pari ottenuto in Alta Francia va benissimo, tanto da portarsi a quota 42 punti restando a tre lunghezze da Marsiglia e Lens e con ancora la chiara possibilità di qualificarsi in Europa tramite la Conference League.

Dopo un periodo buio torna al successo anche il Rennes, che tra le mura amiche supera per 1-0 lo Strasburgo, archiviando il discorso salvezza e riaprendo la corsa verso l’Europa distante soli 4 punti. Stesso discorso per il Montpellier che pur pareggiando per 1-1 in casa del Nimes, tocca 41 punti restando in corsa per il quinto posto. Chi pian piano sembra dire addio alla Conference League è l’Angers, il team angioino tra le mura amiche viene superato per 1-0 dal Saint’Etienne, che in tal modo tocca quota 33 punti e compie un altro passo verso la salvezza. Stesso discorso per il Nizza che pareggiando in casa del Lorient, si porta a quota 36 punti veleggiando cosi a sole 4 lunghezze dalla salvezza,il pari va bene anche al team della Bretagna che tocca quota 28 punti e compie a sua volta un altro passo verso il mantenimento della categoria.

A chiudere il quadro è il match tra PSG e Nantes, il team parigino parte benissimo ed al 42’ passa in vantaggio con Draxler, ma nella ripresa il copione cambia drasticamente perché al 59’ Muani firma il momentaneo 1-1, il PSG accusa il colpo ed il Nantes ne approfitta ed al 71’ Simon realizza il definitivo 2-1 che consente al team della Loira di salire a quota 27 punti, portandosi ad una sola lunghezza dal Lorient e quindi dalla zona salvezza. Discorso diverso per il PSG che forse ancora ubriaco dall’euforia dovuta al passaggio ai quarti di finale in Champions, sembra aver perso di vista il campionato e con esso anche l’occasione per tornare nuovamente primo in classifica, restando invece a ben 3 punti dalla capolista Lilla, venendo agganciato dal Lione, il che rende l’attuale stagione una tra le più entusiasmanti degli ultimi anni.