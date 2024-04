Ligue 1: Il PSG è campione di Francia, 5-4 in Brest-Rennes

Pur pareggiando per 3-3 contro la matricola Le Havre, il PSG tocca quota 70 punti conquistando il dodicesimo scudetto della sua storia, ed archiviando la pratica campionato con ben tre turni d’anticipo, chiaro che ora sulle rive della Senna sono due gli obiettivi da raggiungere, il primo sarà la conquista della Coppa di Francia il prossimo 25 maggio, dove in finale il PSG incrocerà il Lione, ma soprattutto centrare la qualificazione per la finalissima di Champions League superando in semifinale il Borussia Dortmund. Dunque la vittoria dello scudetto, da senza dubbio nuova linfa a tutto l’ambiante parigino pronto nello spingere i propri beniamini verso la conquista di due grandi obiettivi. Archiviato il discorso scudetto, resta apertissimo quello relativo al secondo posto, pesante la sconfitta del Monacò che in casa del Lione (prossimo avversario del PSG nella finale della Coppa di Francia) viene superato per 3-2.

Di tale risultato ne approfitta il Brest che in casa di un Rennes mai domo, riesce ad imporsi per 5-4, schizzando cosi a quota 56 punti che gli consento di accorciare il distacco dalla formazione monegasca a sole due lunghezze. Nella scia del Brest però resta ben saldo il Lilla, che in casa del Metz riesce ad imporsi per 2-1, portandosi a quota 55 punti e quindi ad una sola lunghezza dal Brest ed a sole tre dal Monacò. Chi cerca la strada per rientrare sulla ruota delle fuggitive è il Nizza, che superando per 3-1 lo Strasburgo, tocca quota 51 punti portandosi a sole 4 lunghezze dal Lilla. Oltre al PSG brindano anche a Tolosa, visto che il team dell’Occitania imponendosi per 2-1 in casa del Lorient, tocca quota 40 punti centrando cosi la salvezza.

Finisce 1-1 lo scontro diretto tra Montpellier e Nantes, risultato che in chiave salvezza regala ad entrambe un buon punto in classifica, chi invece cerca la strada per staccarsi da bassifondi è il Clermont che superando per 4-1 il Remis, tocca quota 25 punti portandosi a sole 4 lunghezze dalla zona salvezza. Chiude il quadro il big match tra Marsiglia (prossimo avversario dell’Atalanta nelle semifinali di Europa League) ed il Lens, gara finita 2-1 per i padroni di casa che solo nel finale hanno ragione di un Lens mai domo, toccando cosi quota 44 punti e portandosi a sole due lunghezze proprio dal team dell’Alta Francia, riaprendo cosi il discorso europeo.