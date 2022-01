Ligue 1: Il PSG frena a Lione, Nizza 2°. Clemont e Reims nulla di fatto

Dopo settimane di attesa come nel resto d’Europa torna di scena anche il massimo campionato francese, che apre la prima del 2022 con la vittoria esterna del Marsiglia che in casa del Bordeaux ha saputo imporsi per 1-0 grazie alla rete dell’ex Roma Under, che ha regalato i primi tre punti del nuovo anno al club marsigliese che vola a quota 36 punti ed aggancia il terzo posto, in compagnia però del Nizza. Viaggia spedito il club della Costa Azzurra che in casa del Brest non fa sconti imponendosi con un secco 3-0 che gli consente di volare a sua volta a quota 36 punti ma grazie alla miglior differenza reti, agganciare anche il secondo posto aprendo nel migliore dei modi il 2022, che gli regala la possibilità di tornar a respirare l’aria d’alta classifica, cosa che ormai non accadeva da alcuni anni.

Si muove il Lens che tra le mura amiche liquida per 1-0 il Rennes, conquistando tre punti pesantissimi che gli consentono di toccare quota 30 punti portandosi ad una sola lunghezza dalla zona europea della classifica . Si muove di poco anche il Monacò che sotto la guida del neo allenatore Clermont subentrato a Kovac esonerato nel giorno di Capodanno, impatta per 0-0 in casa del Nantes, conquistato un punto che consente alla formazione monegasca di toccare quota 30 punti, agganciando in classifica il Lens e portandosi ad una sola lunghezza dalla zona europea. Si muove anche lo Strasburgo che in casa del Metz conquista la prima vittoria del nuovo anno imponendosi per 2-0 , il successo consente al team del Basso Reno di volare a quota 29 punti portandosi a due sole lunghezze dalla zona europea della classifica.

Finisce 0-0 lo scontro diretto in zona salvezza tra Clermont Foot e Reims, risultato che regala ad entrambe un punto che muovono un altro passo verso il mantenimento della categoria. A chiudere il quadro della giornata è il big match tra Lione e PSG, gara che oppone i due campioni d’Europa e compagni di Nazionale Verratti ed Emerson, uno di fronte l’altro, senza dimenticare gli 89 confronti tra i due club, con 42 successi parigini, 26 quelli lionesi con nel mezzo 21 pareggi. Lione che non vince dal 28 novembre scende in campo con una sola idea in testa: portare a casa i 3 punti, accorciare le distanze dalla zona europea della classifica e sfruttare la poca solidità difensiva del PSG, viste le 17 reti fino ad oggi subite. Detto fatto infatti al 7’ Paquetà firma il momentaneo 1-0 per il Lione, firmando la diciassettesima rete da quando è volta in terra francese,consentendo cosi al team del Rodano di chiudere in vantaggio il primo tempo.

Nella ripresa il PSG comincia a carburare ed al 76’ Kehrer dal 2018 a Parigi, trova la seconda rete della sua carriera francese, che vale il definitivo 1-1 permettendo cosi al PSG di volare a quota 47 punti, continuando indisturbato la propria corsa verso un titolo ormai conquistato da tempo. Discorso diverso per il Lione che tocca quota 25 punti ma ha ancora un enorme ritardo dalla zona europea, intanto però la minaccia Covid è tornata prepotente anche in terra transalpina infatti Montpellier – Troyes e Lilla – Lorient, sono state rinviate e visto il rapido diffondersi della variante Omicron in tanti c’è la paura che si possa rivivere un stop del campionato come avvenuto due anni fa.