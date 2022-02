Ligue 1: Il PSG ipoteca il titolo! Si infiamma la lotta per l’Europa

Nonostante i pensieri siano rivolti al popolo ucraino alle prese con l’attacco russo ed a quanto potrebbe avvenire nel giro di qualche settimana, anche in Francia come nel resto d’Europa per qualche ora in tanti hanno provato a distaccarsi da tale situazione con il calcio. Nel paese transalpino è andata in scena la Ligue 1 con le gare della ventiseiesima giornata, che hanno permesso di allentare un po’ la tensione, tutto facile per il PSG che tra le mura amiche del Parco dei Principi liquida con un secco 3-1 il Saint’Etienne, volando a quota 62 punti con cui mette una definitiva ipoteca sul titolo,preparando al meglio il match di ritorno con il Real Madrid.

Rallenta il Marsiglia che in casa del Troyes non va oltre il pari per 1-1, di tale risultato non sa approfittarne il Nizza che in casa dello Strasburgo pareggia a sua volta per 0-0, restando cosi sempre ad un punto dal Marsiglia e quindi dal secondo posto. Si muove il Rennes che imponendosi per 4-2 in casa del Montpellier, vola a quota 43 punti portandosi in sol colpo a ben tre lunghezze dal Nizza ed a 4 dal Marsiglia, rientrando cosi di diritto in corsa per il secondo posto. Del passo falso dello Strasburgo ne approfitta il Lens che imponendosi per 2-1 in casa dell’Angers ormai fuori dalla corsa per l’Europa, tocca quota 40 punti portandosi a sole tre lunghezze dalla zona europea.

Momento difficile per il Monacò che pur giocando in casa viene travolto per 2-1 dal Reims, vittoria importante quella centrata dal team della Marna che vola a quota 31 punti compiendo un passo deciso verso la salvezza. Discorso diverso per il club del Principato fermo a quota 38 punti e ben lontano dalla zona europea della classifica. Intanto silenziosamente prova a muoversi il Nantes che in casa del Metz pur pareggiando per 0-0, conquista un buon punto con cui tocca quota 39 totali,archivia la salvezza e strizza un occhio alla zona europea. Il punto guadagnato va bene al Metz che in tal modo vola quota 22 totali compiendo un altro passo verso il mantenimento della categoria.

Si muove anche il Clermont che in casa pur pareggiando per 1-1 con il Bordeaux, conquista un ottimo punto con cui volare a quota 28 totali, il pari va bene anche alla formazione girondina che tocca quota 22 punti restando cosi agganciata a Saint’Etienne, Metz e Troyes. Si muove il Lorient che in casa del Brest riesce ad imporsi per 1-0, volando a quota 24 punti staccandosi momentaneamente dalla zona retrocessione di ben due punti. A chiudere il quadro del weekend è il big match tra Lione e Lilla gara conclusa con il risultato di 1-0 per la formazione ospite,che vola a 49 punti accorciando il distacco dalla zona europea e mitigando almeno parte l’amarezza per la sconfitta patita in Champions contro il Chelsea. Discorso diverso per il Lione fermo a quota 38 punti ed in chiara crisi.