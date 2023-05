Ligue 1: Il PSG non sbaglia, il Monaco blinda il quarto posto

Giornata scoppiettante in Ligue 1 la trentaquattresima, giornata dove non si arresta il duello al vertice, nessun problema per il PSG che nonostante la bufera in cui ormai naviga da settimana con il chiaro volere della tifoseria che in tanti lascino il club al termine del campionato, i ragazzi di Galtier riescono ad imporsi per 3-1 in casa del Troyes, volando a quota 78 punti che non danno la matematica certezza dello scudetto. Perché alle spalle dei parigini si muove e lo fa pesantemente il Lens, il team del’Alta Francia tra le mura amiche fa suo lo scontro diretto con il Marsiglia imponendosi per 2-1. Successo che consente al club giallorosso di schizzare a quota 72 punti e portarsi a soli 6 punti dal PSG, riaprendo cosi la corsa per il titolo e soprattutto per la qualificazione alla prossima fase a giorni della Champions League.

Dello stop del Marsiglia ne approfitta il Monacò che in casa dell’ormai retrocesso Angers riesce ad imporsi per 2-1, schizzando a quota 64 punti che gli consentono di accorciare a 6 lunghezze lo svantaggio da Marsiglia. Chi rallenta la propria corsa è il Lilla che in casa del Reims viene superato per 1-0, ma di tale risultato non sa approfittarne il Rennes che in casa del Nizza viene superato per 2-1, tanto da venir agganciato in classifica dal Lione vittorioso per 5-4 sul Montpellier, schizzando cosi a quota 56 punti che gli consentono di accorciare a sole 3 lunghezze il distacco dal Lilla e quindi dalla zona europea della classifica.

Continua a muoversi anche il Clermont che pareggiando per 1-1 in casa dell’Auxerre, non solo dimostra di non regalare nulla a nessuno pur essendo ormai salvo da tempo, ma al tempo stesso con 50 punti si porta a 9 lunghezze dalla zona europea. Il pari va bene anche al team della Borgogna che toccando quota 34 punti compie un bel passo verso la salvezza. Si muove anche il Lorient che imponendosi per 2-1 sul Brest, tocca quota 51 punti accorciando a 8 lunghezze il distacco dalla zona europea in compagnia però del Nizza. Successo importante in chiave salvezza è quello firmato dallo Strasburgo che in casa del Nantes riesce ad imporsi per 2-1, toccando quota 35 punti che gli consentono di veleggiare a 5 lunghezze dalla salvezza matematica. Finisce 0-0 il tanto atteso scontro diretto in zona salvezza tra Ajaccio e Tolosa, risultato che va bene soprattutto alla formazione ospite che toccando quota 42 punti archivia definitivamente il discorso salvezza, al contrario del team della Corsica terzultimo con soli 23 punti conquistati.