Ligue 1: Il PSG non sbaglia, il Nizza batte il Marsiglia. Frena il Lens

Dopo aver avviato la fuga nel turno infrasettimanale, il PSG sembra non volersi più fermare, volando diritto fino alla conquista del titolo, la conferma giunge al termine della ventiduesima di campionato, in cui il team parigino giocando in casa e sia pur di misura supera ed in rimonta,supera per 2-1 il Tolosa volando a quota 54 punti, portandosi a sole due lunghezze dal Napoli nella classifica delle migliori capoliste d’Europa, meglio fino ad oggi ha fatto solo il Catanzaro con 70 punti in classifica frutto di 22 vittorie e 4 pareggi. Dunque quello che era preventivato ad inizio stagione, lentamente sta prendendo corpo, ossia il PSG nuovamente campione,chi rallenta notevolmente è il Lens,il team dell’Alta Francia dopo esser stato sconfitto dal Nizza nel turno infrasettimanale,in casa del Brest non va oltre il risultato di 1-1, che senza dubbio regala ad entrambe un punto a testa, ma di fatto certifica la sua uscita di scena per la corsa al titolo, visto il distacco di ben 8 punti ormai issatosi con il PSG.

Del periodo poco florido del Lens, ne approfitta il Monacò che in casa di un Clermont ormai prossimo alla salvezza, riesce ad imporsi con un secco 2-0 volando a quota 44 punti che gli consentono di veleggiare a due lunghezze dal Lens e quindi dal terzo posto. Chi rallenta come il Lens è il Rennes che pur giocando in casa, viene travolto per 3-1 dal Lilla che vola a quota 38 punti portandosi a due lunghezze dal team della Bretagna. In scia resta anche Lorient che pur pareggiando con l’Angers, porta in classifica un buon punto con cui volare a quota 36,bottino sufficiente non solo per poter ormai considerare archiviata la pratica salvezza, ma anche un ottima base con cui poter sperare di agganciare l’ultimo posto utile che conduce in Europa.

Vittoria importante anche per il Lione che in casa del Troyes riesce ad imporsi per 3-1, toccando quota 32 punti e compiendo un ulteriore passo verso la salvezza, si muove il Reims che pur pareggiando per 0-0 in casa dell’Auxerre, tocca quota 30 punti portandosi a sole 10 lunghezze dalla salvezza matematica. Vittoria importante anche per il Nantes, che imponendosi per 2-0 in casa dell’Ajaccio, tocca quota 25 punti compiendo un altro passo verso il mantenimento della categoria. In chiave salvezza prova a muoversi anche lo Strasburgo che la tra le mura amiche supera per 2-0 il Montpellier, volando a quota 18 punti. A chiudere il quadro della giornata è il match tra Marsiglia e Nizza, ben 27 i precedenti tra le due formazioni, con 14 vittorie per il team marsigliese, ben 9 per la formazione della Costa Azzurra, con nel mezzo 4 pareggi, negli ultimi tre incontri a farla da padrone è stato il Marsiglia con ben due successi, l’ultima vittoria del Nizza risale ad un anno fa, quando riuscì ad imporsi per 4-1 in Coppa di Francia. A distanza di 12 mesi, Febbraio si dimostra favorevole al Nizza che al termine dei primi 45’ conduce per 2-0 in terra marsigliese. Nella ripresa il copione non cambia, ed al triplice fischio il risultato è di 3-1 per il Nizza, che blocca la fuga del Marsiglia riaprendo la lotta per il secondo posto, si porta a 34 punti,confermando la tradizione favorevole del mese di Febbraio contro il team marsigliese.