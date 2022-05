Ligue 1: Il PSG pareggia contro il Troyes, il Marsiglia vince 2-0, Lione ancora ko

Fine settimana entusiasmante in Francia dove a fare d’apripista alla giornata di campionato, è stata la tanto attesa finale di Coppa di Francia tra il Nizza ed il Nantes, match che opponeva due squadre alla ricerca di un successo che ormai mancava da troppo tempo, anche in virtù del fatto che nell’ultimo decennio il PSG ha cannibalizzato tutto o quasi. Quindi la finale tra due squadre non proprio consuete a tali match, ha reso ancor più scoppiettante una gara che lo è stata per 90 minuti tanto in campo quanto sugli spalti, dove club e tifoserie non hanno mollato di un centimetro. Sulla carta favoriti erano i rossoneri della Costa Azzurra, soprattutto perché guidati da Galtier che lo scorso anno riuscì nella epica impresa di condurre il Lilla alla conquista dello scudetto, ciò faceva presagire che il tecnico potesse bissare quel successo con la conquista della Coppa nazionale nell’attuale stagione, invece i canarini della Bretagna corrono per tutti i 90’ di gioco, lottano su ogni pallone e ad inizio ripresa conquistano un calcio di rigore trasformato da Blas che di fatto regala la coppa al Nantes 21 anni dopo l’ultimo successo in Coppa, portando cosi a 4 il totale delle coppe vinte.

Il weekend transalpino dopo lo spettacolo offerto dalla finale di Coppa di Francia è proseguito con la Ligue 1, dove il PSG pur giocando in casa impatta per 2-2 con il Troyes, risultato che va benissimo al team ospite che vola a quota 37 punti portandosi a 3 lunghezze dal salvezza matematica. Continua la sua corsa verso la Champions e soprattutto verso il secondo posto finale il Marsiglia che in casa del Lorient non va per il sottile imponendosi per 3-0, tocca cosi quota 68 punti che gli consentono di mantenere il minimo vantaggio di tre punti sul Monacò, che in casa del Lilla riesce ad imporsi per 2-1, conquistando il momentaneo terzo posto, dato che il Rennes recupererà il match con il Nantes mercoledì 11 maggio. Si muove anche lo Strasburgo che in casa del Brest riesce ad imporsi per 1-0, toccando quota 60 punti che gli consentono di agganciare il quinto posto in classifica che vale l’accesso in Europa attraverso la Conference League, il tutto però in attesa del match di recupero del Nizza che sempre mercoledì incrocerà il Saint’Etienne.

Brusca frenata del Lione che in casa del Metz viene superato per 3-2, successo che consente al team padrone di casa di muovere sia pur di poco la classifica salendo al penultimo posto in classifica ma restando ancora in zona retrocessione. Chi si muove in chiave salvezza è l’Angers che imponendosi per 4-1 sul Bordeaux, conquista tre punti pesantissimi che gli consentono di toccare quota 38 totali e compiere un passo deciso verso il mantenimento della categoria. Vittoria importante anche per il Clermont che tra le mura amiche supera per 2-1 un Montpellier ormai salvo da tempo, volando a quota 36 punti ed uscendo dalla zona retrocessione. Chi continua a sperare nell’Europa è il Lens che superando a domicilio il Reims per 2-1, tocca quota 58 punti restando a due sole lunghezze dalla zona europea, in attesa ovviamente del match del Nizza che in caso di vittoria allungherebbe a 5 il distacco, ma ad ogni modo il weekend francese a dispetto di quanto si potesse pensare non ha lesinato emozioni.