Ligue 1: Il PSG scappa via, frenano Nizza e Marsiglia. Crollo Lione

Dopo una intensa tre giorni europea che in terra francese ha visto arrivare ben 3 vittorie e tre pareggi per un totale di 12 punti, nel weekend l’attenzione del popolo transalpino è tornata tutta a focalizzarsi sulla Ligue 1. Dopo il pari in Champions League, dove il PSG è secondo ad un solo punto dalla capolista Manchester City, la corazzata parigina fa la voce grossa in campionato in cui grazie ad una doppietta di Neymar ed una rete di Mbappè supera per 3-2 un mai domo Bordeaux, volando cosi a quota 34 punti che gli consentono di porre una seria ipoteca sulla conquista del titolo, che ormai di fatto sembra è essere tornato a Parigi tranne clamorosi colpi di scena. Alle spalle della capolista resta ben saldo il Lens, il team dell’Alta Francia sfruttando il fattore casalingo liquida con un secco 4-0 il Troyes, tocca quota 24 punti ed aggancia nuovamente il secondo posto tornando a sognare le Notti Magiche d’Europa.

Rallenta il Nizza che pur giocando tra le mura amiche della Costa Azzurra viene superato 1-0 dal Montpellier, che tocca quota 19 punti portandosi a 3 lunghezze dalla zona europea. Dello stop del Nizza non sa approfittarne il Marsiglia che tra le mura amiche del Velodrom viene bloccato sullo 0-0 dal Metz, toccando quota 23 punti che gli consentono di restare agganciato al Nizza, ma non di scavalcarlo. Il pari va bene anche alla formazione della Lorena che in tal modo tocca 8 punti ma non muove la classifica più di tanto, la muovono Nantes e Strasburgo che nello scontro diretto impattano per 2-2, portando a casa un buon punto a testa che gli consente di toccare quota 18 punti portandosi a 4 lunghezze dalla zona europea. Muove la classifica anche l’Angers che in casa del Lilla blocca il risultato sull’1-1, che consente al club della Loira di toccare quota 18 punti e portarsi a sua volta a 4 lunghezze dalla zona europea, decisamente più attardato il team campione di Francia, con soli 16 punti fino ad oggi conquistati ha un ritardo dalla zona europea di ben 6 lunghezze.

Dopo il pari in Europa league il Monacò non cambia rotta ed in casa del Reims non va oltre il semplice 0-0 che consente al club del Principato di toccare quota 18 punti restando a 4 lunghezze dalla zona europea, discorso diverso per il Reims che tocca quota 12 punti compiendo un altro piccolo passo verso la salvezza. Chi prova a muoversi è il Brest che superando per 2-1 il Lorient, tocca a sua volta quota 12 punti agganciando in classifica proprio il Reims, uscendo di fatto dalla zona retrocessione, dove resta ancora bloccato il Saint’Etienne nonostante la vittoria per 3-2 sul Clermont Foot.

A chiudere il quadro della tredicesima giornata di campionato, è il big match tra Rennes e Lione, entrambe prime nei rispettivi giorni di Conference ed Europa League, sulla carta ci si attende un match scoppiettante, ma al triplice fischio il team padrone di casa fa registrare un sonoro 4-1, che gli consente di toccare quota 22 punti, agganciare la zona europea che conduce in Conference League, portandosi a due sole lunghezze dal Lens e dal secondo posto, che vale l’accesso in Champions, il tutto condito dal primo posto nel Girone G di Conference League, dove con 10 punti il Rennes è primo ed ha la chiara possibilità di accedere alla seconda fase. Discorso diverso per il Lione, che all’ottimo andamento europeo visto il primo posto nel Gruppo A di Europa League con 12 punti e la matematica certezza del passaggio ai sedicesimi di finale,ma con un ritardo di ben tre punti dalla zona europea in campionato, che a conti fatti ed escludendo il PSG ormai avviatosi verso la conquistata del titolo, dal secondo posto in giù sta offrendo non poco spettacolo.