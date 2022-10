Ligue 1: Il PSG scappa via, il Lille di Fonseca batte il Monaco, Marsiglia ko!

In attesa tornino di scena le coppe europee, nel weekend la scena la prende tutta la Ligue 1 e con essa il PSG che liquidando con un secco 3-0 la matricola Ajaccio, schizza a quota 32 punti in classifica ponendo un distacco di ben 5 lunghezze dalla seconda in classifica Lens. Una mano alla corazza parigina senza dubbi la da il Troyes che tra le mura amiche blocca sul risultato di 2-2 il Lorient, di tale risultato non solo ne beneficia il PSG ma anche il Lens, che imponendosi per 1-0 in casa del Marsiglia, aggancia al secondo posto il Lorient ed al tempo stesso accorcia il distacco dalla vetta a soli 5 punti, ravviando cosi la corsa per lo scudetto che ad ogni modo vede sempre favorito il PSG.

Di tali risultati ne approfitta anche il Rennes che in casa di un Angers ormai allo sbando, riesce ad imporsi per 2-1, toccando a sua volta quota 24 punti, che gli consentono di scavalcare il Marsiglia, agganciare il terzo posto in classifica e portarsi a tre lunghezze dal secondo posto. Dello stop del Marsiglia ne approfitta anche il Lilla guidato dall’ex tecnico della Roma Fonesca, che al termine di un match pirotecnico riesce ad imporsi per 4-3 sul Monacò, toccando quota 22 punti portandosi ad una lunghezza dal Marsiglia e quindi dalla zona europea della classifica, aprendo cosi una sfida tutta targa Serie A, essendo transitati sia Fonseca che Tudor dal massimo campionato italiano.

Torna a muoversi il Lione che in casa del Montpellier riesce ad imporsi per 2-1, toccando quota 17 punti che gli consentono di muovere la classifica,agganciando il Clermont che pur giocando in casa crolla sotto i colpi del Brest impostosi per 3-1. Il secondo 2-2 di giornata arriva dall’Occitania dove Tolosa e Strasburgo al termine dei 90’ regolamentari impattano sul segno X, portando entrambe un buon punto in classifica. Il terzo pareggio di giornata arriva dalla Costa Azzurra dove Nizza e Nantes bloccano il proprio match sul risultato di 1-1, a chiudere il quadro della giornata è il successo nello scontro diretto per la salvezza tra Reims e Auxerre, gara vinta dal team padrone di casa per 2-1.