Ligue 1: Il PSG scappa via, ok Lione e Marsiglia. Bordeaux a picco

Settimana calda in terra francese che tra Coppa di Francia e Ligue 1 non solo ha offerto spettacolo ma riscaldo e non poco l’ambiente transalpino, che in previsione del ritorno delle coppe europee, grazie alla settimana trascorsa saprà farsi trovare pronto. Ad aprire la lunga settimana calcistica in suolo francese è la Coppa di Francia con le gare dei quarti di finale, nessun problema per il Monacò che tra le mura amiche del Principato grazie alle reti di Tchouamenl e Volland, liquida con un secco 2-0 la pratica Amiens raggiungendo cosi le semifinali della seconda competizione nazionale, che rappresenta il secondo obiettivo stagionale raggiunto, dopo la qualificazione per gli ottavi di finale in Europa League. La settimana calcistica francese è poi proseguita sempre con la Coppa di Francia dove lo scontro tra Bergerac e Versailles, ossia i due club della Serie D transalpina giunti fino ai quarti di finale finisce 1-1 nei tempi regolamentari, ma ai calci di rigore a spuntarla è il club della Corte francese ossia il Versailles che per la prima volta nella storia raggiunge il penultimo atto della Coppa Nazionale.

La coppa nazionale è poi proseguita con big match dei quarti, ossia Nizza-Marsiglia gara conclusa con un sonoro 4-1 per la formazione della Costa Azzurra che fa tutto da sola, al terzo con un autorete di Bred regala al Marsiglia il momentaneo vantaggio che la formazione provenzale non sa gestire tanto che al 10’ con Gouiri pareggia. Trovato il pari il club rossonero mette la Francia con l’ex Roma Justin Kluivert che nel giro di 20 minuti porta il Nizza sul 3-1, il Marsiglia accusa il colpo non reagisce ed al 61’ Delort scrive la parola fine firmando il definitivo 4-1 che consente al Nizza di volare in semifinale, raggiunge il penultimo atto della coppa nazionale anche il Nantes che dal canto suo liquida con un secco 2-0 il Bastia, staccando cosi il pass per le semifinali che andranno in scena mercoledì 2 marzo con il big match Nantes – Monaco e lo storico incontro tra il Versailles che in casa riceverà la vista del Nizza.

Ma la settimana calcistica francese è poi proseguita con le gare della ventiquattresima giornata di campionato, ad aprire il weekend è il PSG che tra le mura amiche del Parco dei Principi liquida con un secco 1-0 il Rennes, volando a quota 59 punti ma soprattutto volando con la testa al Real Madrid. Prova a muoversi il Lilla che in casa del Montpellier riesce ad imporsi sempre per 1-0, conquistando cosi tre punti pesantissimi in chiave europea, vittoria che gli permette di toccare quota 35 punti ed accorciare il distacco dalla zona europea a sole due lunghezze. Dello stop del Rennes oltre che il Lilla, ne approfitta anche il Lione che tra le mura amiche riesce ad imporsi per 2-0 su di Nizza con la testa ancora alla Coppa Nazionale, non va meglio al Monacò che pur giocando in casa paga dazio tanto da impattare per 0-0 con il Lorient.

Di tali risultati ne approfitta lo Strasburgo che in casa dell’Angers riesce ad imporsi per 1-0 , volando a quota 41 punti ed entrando ufficialmente in zona europea, si muove anche il Nantes che dopo aver conquistato l’accesso alle semifinali della Coppa di Francia dove incrocerà il Monacò, ha saputo ripetersi anche in campionato dove con un secco 1-0 liquida la pratica Reims, volando a quota 35 punti ed accorciando a sole due lunghezze il distacco dalla zona europea. Vittoria importantissima in chiave salvezza per il Brest che tra le mura amiche riesce ad imporsi per 5-1 sul Troyes, conquistando tre punti pesantissimi. Successo importante anche per il Saint’Etienne che in casa del Clermont vince per 2-1 toccando quota 21 punti ed agganciando la zona playout.

Si muove anche il Lens che tra le mura amiche riesce ad imporsi per 3-2 sul Bordeaux, volando a quota 36 punti portandosi ad una lunghezza dalla zona europea della classifica. Discorso diverso per la formazione girondina ultima in classifica con soli 20 punti conquistati e con lo spettro della Ligue 2 sempre più vicino. Si muove il Marsiglia e lo fa pesantemente andando ad imporsi per 2-1 in casa del Metz, vittoria importantissima per il club provenzale che tocca quota 46 punti,resta al secondo posto e cancella l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa nazionale, sentendo sempre più vicino l’inno della Champions.