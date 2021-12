Ligue 1: Il PSG si ferma ancora, pari Lione e Bordeaux, crollo Marsiglia

Nonostante il freddo e l’attesa dell’ultima giornata europea, la Ligue 1 dopo uno scoppiettante turno infrasettimanale torna di scena anche nel weekend, riscaldo e non poco l’ambiente transalpino. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Nizza nel turno di mercoledì, il PSG in casa del Lens in quello che era un autentico scontro tutto in zona europea, non va nuovamente oltre il pari questa volta però per 1-1. Il team padrone di casa dopo il pari rimediato mercoledì con il Clermont, parte subito forte ed al 62’ passa in vantaggio con Fofana, quando ormai il match sembra chiuso arriva il colpo di coda del PSG che trova il pari grazie alla rete di Wijnaldum in pieno recupero, volando a quota 42 punti e mantenendo un vantaggio di + 11 sulla seconda in classifica Rennes. I due punti conquistati nelle ultime due giornate, vanno benissimo anche al Lens che toccando quota 27 punti continua a veleggiare in piena zona europea, dopo la sconfitta rimediata in casa nel turno infrasettimanale per mano del Lilla impostosi per 2-1, il Rennes torna alla vittoria e lo fa imponendosi per 5-0 in casa del Saint’Etienne, volando cosi a quota 31 punti ed agganciando il secondo posto che a fine stagione significherebbe accesso diretto alla fase a giorni della Champions League. Discorso diverso per il Saint’Etienne, sconfitto mercoledì a Brest e nel weekend in casa, risultati che hanno fatto retrocedere gli ex campioni di Francia all’ultimo posto in classifica, e ciò significa che in casa Saint’Etienne urge una importante svolta.

Dopo il successo dello scorso weekend a cui ha fatto seguito la vittoria per 1-0 in casa del Nantes mercoledì scorso, il Marsiglia crolla sotto i colpi del Brest, che espugna il Velodrom imponendosi per 2-1, volando cosi a quota 24 punti e compiendo non solo un bel passo verso la salvezza matematica, ma anche verso la zona europea distante soli 3 punti. Dopo aver bloccato sullo 0-0 il PSG al Parco dei Principi nel turno infrasettimanale, il Nizza pur giocando in casa viene travolta dallo Strasburgo capace d’imporsi per 3-0. Successo importante per la formazione del Grand Est, che grazie anche alla vittoria per 5-2 ottenuta sul Bordeaux mercoledì, vola a quota 26 punti portandosi ad una sola lunghezza dalla zona europea. In risalita il Monacò, il club del Principato dopo essersi imposto per 3-1 in casa dell’Angers nel turno infrasettimanale, ha saputo ripetersi anche nel weekend in cui con un secco 4-0, ha liquidato la pratica Metz, toccando a sua volta quota 26 punti e rientrando nella corsa per un posto in Europa. Si muovono anche i campioni di Francia del Lilla, che in attesa dell’ultima giornata europea hanno riscaldato i motori prima superando per 2-1 il Rennes nel turno di Mercoledì scorso, poi hanno saputo ripetersi anche nel weekend dove hanno liquidato sempre per 2-1 la pratica Troyes, volando a quota 24 punti portandosi cosi a sole 3 lunghezze dalla zona europea della classifica.

Si muove anche il Montpellier, il team dell’Occitania dopo aver superato per 3-1 il Metz nel turno infrasettimanale, ha saputo ripetersi anche nel weekend dove ha liquidato la pratica Clermont per 1-0, volando a quota 25 punti ma in compagnia dell’Angers. La formazione angioina dopo la sconfitta rimediata in casa mercoledì scorso per mano del Monacò, cambia marcia nel weekend imponendosi per 2-1 in casa del Reims e toccando quota 25 punti, che gli consentono di veleggiare a due lunghezze dalla zona europea della classifica. Dopo esser stato sconfitto dal Marsiglia per 1-0 nel turno infrasettimanale, il Nantes torna a far punti nel fine settimana tanto da imporsi per 1-0 in casa del Lorient, successo che consente al team della Loira di veleggiare tranquillamente a centro classifica con la bellezza di 22 punti. A chiudere il quadro è un pirotecnico 2-2 tra Bordeaux e Lione, risultato che consente alla formazione girondina di prendere un po’ d’ossigeno dopo la pesante sconfitta per 5-2 rimediata mercoledì in casa dello Strasburgo, stesso discorso per il Lione che reduce dalla sconfitta rimediata in casa per mano del Remis, in terra girondina rimedia un punto con cui portarsi a quota 23 punti.