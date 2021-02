Ligue 1: Il PSG si prende “Le Classique”. Poker e vetta per il Lione di Garcia

Dopo un turno infrasettimanale spettacolare, il weekend in Ligue 1 non è stato da meno, ad aprire le danze è il Lione che tra le mura amiche liquida con un secco 3-0 lo Strasburgo, volando a quota 52 punti. Ma la risposta del Lilla non si è fatta attendere, perché la formazione dell’Alta Francia in casa del Nantes non va per il sottile imponendosi per 2-0 e schizzando a quota 54 punti. Non resta a guardare il PSG, la formazione parigina impegnata nel classico d’oltralpe grazie alla reti di Mbappè e Icardi, supera per 2-0 un Marsiglia decisamente allo sbando, centrando la seconda vittoria consecutiva sulla formazione Provenzale, già sconfitta un paio di settimane fa in Supercoppa, il cui unico successo su tre match giocati risale alla gara di andata giocata a Parigi, dalla quale nacque il forte astio tra il difensore Gonzalez e Neymar, tanto che neanche nel match di ritorno se le sono mandate a dire, anzi. Momento dunque difficile per il Marsiglia, tanto che la guida tecnica è stata affidata momentaneamente al direttore del settore giovanile, in attesa di trovare da parte della società un profilo idoneo.

Non resta alla finestra neanche il Monacò, la formazione del Principato in trasferta in casa del fanalino di coda Nimes in Occitania, dove non fa certo una passeggiata, imponendosi per 4-3 al termine di un match molto tirato. La vittoria consente al team monegasco di volare cosi a quota 48 punti restando ben saldo nella scia del PSG. Chi non ingrana è il Rennes che in casa del sorprendente Lens viene bloccato sullo 0-0, che senza dubbio gli regala un buon punto con cui toccare quota 38 totali, tenendo a distanza di due soli punti proprio il Lens, che ora sogna le notti magiche d’Europa,che potrebbe vivere se dovesse qualificarsi per la prima storica edizione dell’Uefa Conference League. Rallenta il Metz che in casa del Saint’Etienne viene superato per 1-0, restando cosi fermo a quota 35 punti e venendo sia pur di una lunghezza, sorpassato dal Lens.

Successo importante per il Saint’Etienne che tocca quota 26 punti e compie un altro passo verso la salvezza. Momento difficile anche per l’Angers, la formazione angioina da diversi anni ormai in Ligue 1,ha sempre raggiunto la salvezza senza troppi problemi, assecondando momenti di grande euforia e risultati importanti in cui davvero ha fatto sognare la tifoseria, come lo storico testa a testa con il PSG nella prima stagione in massima serie, a momenti, in cui perde totalmente il bandolo della matassa, come quello che sta vivendo nelle ultime settimane. Infatti dopo lo 0-0 di mercoledi, nel weekend in casa del Nizza, è stato superato con un secco 3-0, restando cosi bloccato a quota 34 punti e con un distacco dalla zona europea di 4 lunghezze, discorso diverso per la formazione della Costa Azzurra che vola a quota 29 punti e compie un altro passo verso il mantenimento della categoria. Chi ricomincia a muoversi è il Montpellier che imponendosi per 4-2 sul Digione, tocca 32 punti ed aggancia in classifica il Bordeaux sconfitto in casa del Brest per 1-0. Vittoria importantissima per il Lorient che tra le mura amiche supera 1-0 il Reims, toccando cosi quota 22 punti ed uscendo cosi dalla zona retrocessione.