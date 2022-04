Ligue 1: Il PSG stende l’OM e ipoteca il titolo, il Lione travolge il Bordeaux

Dopo una tre giorni europea che ha visto il Lione abbandonare l’Europa League ai quarti di finale per mano West Ham, ed esultare per la qualificazione del Marsiglia alle semifinali della Conference League, dove incontrerà gli olandesi del Feyenoord, nel weekend è tornata con puntualità la Ligue 1 con le gare della trentaduesima giornata. Ad aprire il weekend è il big match tra Rennes e Monacò, match vibrante e spettacolare vinto dalla formazione monegasca che ha saputo imporsi in Bretagna per 3-2, volando a quota 53 punti ed agganciando la zona europea della classifica. Il weekend è proseguito con il derby del nord tra Lilla e Lens, partita che sul piatto metteva tre punti pesantissimi per entrambe le formazioni. Ad aprire il match sono gli ospiti che al 4’ passano in vantaggio con Frankowski, la reazione dei campioni di Francia non c’è ed il Lens ne approfitta tanto che al 37’ arriva il 2-0 firmato da Muinga, il team padrone di casa si fa vivo nel finale di primo tempo con Xeka che riapre il match autografando il 2-1, ma al triplice fischio i tre punti vanno dritti a Lens che vola a quota 50 portando a sole 3 lunghezze il distacco dalla zona europea della classifica.

Si muove anche il Nizza che tra le mura amiche della Costa Azzurra supera per 2-1 il Lorient, della vittoria del Nizza ne approfitta anche il Saint’Etienne che imponendosi a sua volta per 2-1su di un Brest ormai salvo, tocca quota 30 portandosi ad una sola lunghezza dal Lorient. Dopo la sconfitta in Europa League, il Lione cerca la strada con cui tornare nuovamente in Europa, ed il primo passo è stato quello d’imporsi con un tennistico 6-1 sul Bordeaux, volando cosi a quota 49 punti e portando a sole 4 lunghezze il distacco con la zona europea. Discorso diverso per il Bordeaux che dal cullare sogni europei resta penultimo in classifica invischiato in una lotta selvaggia per la salvezza. Chi aggancia la zona europea è lo Strasburgo che pur impattando per 1-1 in casa del Troyes, conquista un prezioso punto che gli consente di toccare quota 53 totali ed aggancia cosi la zona europea. Il punto guadagnato va bene anche al Troyes che tocca quota 33 totali e compie un altro passo verso il mantenimento della categoria.

Chi rallenta la sua corsa verso l’Europa è il Montpellier che pur giocando in casa va oltre uno scialbo 0-0 con il Reims, stesso discorso per il Nantes che non sfrutta il fattore campo e chiude il match con l’Angers sul risultato di 1-1. Pareggi che vanno benne soprattutto a Reims ed Angers, che in tal modo compiono un altro passo verso la salvezza, discorso diverso per Montpellier e Nantes ormai troppo lontane dalla zona europea. Finisce 1-1 lo scontro tra salvezza tra Metz e Clermont, risultato che va bene soprattutto al team ospite che tocca quota 29 punti e porta ad una sola lunghezza il distacco dalla zona salvezza. A chiudere il quadro della giornata è il big match tra il PSG che in casa riceve la vista di un Marsiglia con il morale a 1000 dopo l’acquista dell’accesso alle semifinali di Confernce League,ma nonostante sulla carta le premesse per assistere ad un grande match siano buone visto che a fronteggiarsi sono le prime due della classe, sul campo il PSG grazie alle reti di Neymar e Mbappè liquida il team della Costa Azzurra per 2-1, volando a quota 74 punti, ponendo il sigillo definitivo sulla conquista del titolo.