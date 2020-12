Ligue 1: Il Psg tiene la scia del Lilla. Si ferma il Lione, crisi Monaco

Spettacolo e divertimento sono stati i protagonisti della quindicesima giornata di campionato, nonché primo dei due turni infrasettimanali del mese,tanto divertimento ma nessun cambiamento ai vertici della classifica, perché il Lilla in casa del fanalino di coda Digione, non fa sconti imponendosi con un secco 2-0 che consente al team dell’Alta Francia di volare a quota 32 punti e restare primo in classifica.

Ma nella scia del Lilla resta il PSG, il club della Capitale sfruttando il fattore casalingo grazie alla reti di Kean e Mbappè, a sua volta liquida con un secco 2-0 il Lorient, toccando quota 31 punti veleggiando ad una lunghezza dalla capolista. Rallenta il Lione che pur giocando in casa viene bloccato sul 2-2 dal Brest autore di una suntuosa partita,che costringe il team del Rodano che pochi mesi fa fu semifinalista in Champions League, ad una gara di lotta e sofferenza, conquistando cosi un buon punto.

Del pareggio del Lione non sa approfittarne il Marsiglia che in casa del Rennes viene superato per 2-1, il successo consente al team della Bretagna di scrollarsi di dosso il periodo poco felice vissuto tra Champions e campionato, centrare un importante successo che fa tanto morale, ma soprattutto in classifica porta tre punti pesantissimi con cui toccare quota 25 punti portandosi ad una lunghezza dal Montpellier detentore dell’ultimo posto utile per tornare in Europa tramite la Conference League, ma al tempo stesso veleggiare con due sole lunghezze di svantaggio proprio dal Marsiglia.

Dello stop del Marsiglia e del pari del Lione, non sa approfittarne neanche il Montpellier che pur giocando in casa viene superato con un secco 2-0 dal Metz, che in tal modo porta tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Giornata amara anche per l’Angers, il team angioino pur giocando in casa non sfrutta a proprio vantaggio il fattore campo, tanto da venir superato per 2-0 dallo Strasburgo che in tal modo tocca quota 14 punti e compie un altro passo verso il mantenimento della categoria. Sconfitta dunque pesante per l’Angers che avrebbe potuto compiere un bel passo in avanti verso l’Europa.

Periodo nero per il Monacò, il team del Principato da molti candidato ad un ruolo di protagonista ad inizio stagione, fino ad oggi non ha mantenuto le promesse estive, anzi l’ultima vittoria del club monegasco risale al 29 novembre, dopo quella data il Monacò è stato prima sconfitto a Marsiglia ed in fine superato 3-0 dal Lens. Sconfitta dunque pesante per il club del Principato che attualmente con 23 punti conquistati è lontano dalla zona europea della classifica.

Dopo un lunghissimo periodo di buio torna alla vittoria il Saint’Etienne, il team della Loira superando per 2-1 il Bordeaux, tocca quota 16 punti e compie un bel passo verso la salvezza. Torna a far punti anche il Nizza, il team della Costa Azzurra reduce a sua volta da un periodo poco felice, torna a sorridere nel primo turno infrasettimanale dicembrino, imponendosi per 2-0 sul Nimes e rilanciandosi per la corsa ad un posto in Europa. Chi prova a muoversi ma in chiave salvezza è il Reims, che superando per 3-2 il Nantes in un arroventato scontro diretto, tocca quota 13 punti e compie un altro passo verso la salvezza.