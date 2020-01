Ligue 1: Il Psg vince a Lilla e vola a +10. Il Lione stende il Tolosa, Nantes ko

Dopo una settimana di sosta dovuta alla disputa dei sedicesimi de Coppa di Francia, torna in scena anche la Ligue 1 con le gare della seconda giornata di ritorno, dove soprattutto nei piani alti della classifica cambia poco o nulla. Il PSG senza difficoltà e con un Neymar in grande spolvero autore di una doppietta, i detentori del titolo in casa del Lilla hanno saputo imporsi con un secco 2-0, toccando quota 52 punti che gli consentono di porre una seria ipoteca sulla conquista del titolo, m soprattutto di avere un vantaggio di ben 10 lunghezze sulla seconda Marsiglia, che tra le mura amiche viene bloccato sullo 0-0 dall’Angers. Del pareggio del Marsiglia non sa approfittare il Rennes che in casa del Nizza viene bloccato sull’1-1, il pari però tutto sommato va bene ad entrambe le formazioni per consente al team della Costa azzurra di toccare quota 29 punti ed entrare cosi nella scia della zona europea, compiendo un bel passo verso la salvezza.

Discorso per il Rennes che toccando quota 37 punti aggancia il terzo posto e soprattutto accorciando le distanze dal Marsiglia 5 punti, che consentono al team della Bretagna di sognare anche un secondo posto finale. Continua il magic moment del Lione, il team guidato da Garcia dopo aver centrato il passaggio alla finale di Coppa di lega, agli ottavi in quella di Francia, ed aver raggiunto gli ottavi di Champions, anche in campionato continua a correre, la dimostrazione arriva dal secco 3-0 con cui ha liquidato pratica Tolosa, volando a quota 32 punti e portandosi a poche lunghezze dalla zona podio. Sulla stessa lunghezza d’onda il Montpellier, il team dell’Occitania imponendosi per 2-1 sul Digione, vola a quota 33 punti, scavalca il Lione ed entra nella scia del Rennes, ravvivando e non di poco il girone di ritorno. Dopo un mese e mezzo senza vittorie, torna al successo il Saint’’Etienne che tra le mura amiche supera per 2-1 il Nimes, compiendo un altro passo deciso verso la salvezza e l’archiviazione di una stagione da dimenticare.

Stesso discorso per il Bordeaux che superando per 1-0 Nantes, torna al successo dopo un mese e mezzo, volando a sua volta a quota 29 punti. Chi viaggia spedito verso la salvezza è lo Strasburgo, che imponendosi per 3-1 in casa del Monacò, tocca quota 30 punti e compie un deciso passo verso il mantenimento della categoria. Vittoria importante anche per il Brest, che superando per 2-1 l’Amiens, tocca quota 28 punti ed entra in un affollato centro classifica, a chiudere il quadro della giornata è il successo del Metz che superando per 1-0 il Reims, vola a quota 23 punti rendendo ancor più serrata la lotta per la salvezza.