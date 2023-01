Ligue 1: Il Psg vince e allunga, frena il Lens, Marsiglia no problem

Serata di calcio anche in terra francese, dov’è andata di scena la diciottesima giornata della Ligue 1, nonché la seconda del 2023. Nessun problema per la capolista PSG che grazie alle reti del campione del Mondo Messi ed Ekitike, stende per 2-0 il fanalino di coda Angers, volando a quota 47 punti, dimostrando ancora una volta se mai fosse stato necessario,che lo scudetto anche se non matematicamente resterà almeno per un altro anno a Parigi. Una mano al team parigino la da anche lo Strasburgo che tra le mura amiche blocca il Lens sul risultato di 2-2, il pari regala ad entrambe un buon punto in classifica, ma di fatto rallenta la corsa del team dell’Alta Francia verso il titolo,facendo si che scivoli a -6 dal PSG.

In risalita il Marsiglia, il team di Tudor dopo aver acquistato dall’Atalanta Malinovsky (operazione di mercato voluta sia dal giocatore ormai in rotta con Gasperini,sia da Tudor a sua volta in rotta con Payet) entrato in campo al 67’, riesce con la reti di Mbemba e l’ex Roma Veretout, ad imporsi per 2-0 in casa del Troyes, volando cosi a quota 39 punti e portandosi a due sole lunghezze dal Lens e dal secondo posto. Rallenta il Rennes che in casa del Clermont (autentica sorpresa della stagione in zona salvezza) crolla per 2-1, il successo consente al team dell’Alvernia di portarsi a quota 25 punti avvicinando sempre la salvezza. Il successo del Clermont cosi consente al Marsiglia di volare indisturbato al terzo posto, dello stop del Rennes ne approfitta ma solo parzialmente il Monacò che in casa del Lorient non va oltre il 2-2, risultato che gli consente di portare a casa un buon punto con cui toccare quota 34 totali ed agganciare in classifica proprio il Rennes.

Ma il pari va bene anche al Lorient che a sua volta vola a quota 32 punti potandosi a sole due lunghezze dalla zona europea della classifica, si muove si pur di poco anche il Lilla che in casa del Brest pur pareggiando per 0-0, conquista un buon punto con cui toccare quota 31 totali restando cosi nella scia del Lorient e soprattutto della zona europea, dalla quale è ancora lontano il Lione che in casa del Nantes non va oltre il semplice 0-0, che gli consente si di portare a casa un punto ma di toccare solo quota 25 totali. Di tali risultati ne approfitta il Nizza che liquidando con un tennistico 6-1 il Montpellier, tocca quota 24 punti che gli consentono di accorciare il distacco ad una sola lunghezza dal Lione, mettendo nel mirino Lilla e Lorient. Successo importante in chiave salvezza per il Tolosa che in casa dell’Auxerre riesce ad imporsi per 5-0, volando a quota 22 punti,stesso discorso per il Reims che in casa dell’Ajaccio, ha saputo imporsi per 1-0 toccando quota 24 punti totali che gli consentono di compiere un altro passo verso la salvezza.