Ligue 1: Il PSG vince Le Classique, decide Neymar! Lorient e Lens restano in scia

Dopo una tre giorni europea in bianco e nero per la Francia che ha visto giungere in patria 2 vittorie, 1 pareggio e ben 3 sconfitte, nel weekend per cancellare l’amarezza delle Notti d’Europa è tornata di scena la Ligue 1 con le gare della undicesima di andata. Ad aprire il weekend è il match tra Strasburgo e Lilla, gara vinta dalla formazione ospite, che grazie ad un secco 3-0 ha saputo imporsi nel Grand Est conquistando tre punti pesantissimi, con cui schizzare a quota 19 totali ed accorciare il distacco dalla zona europea a sole due lunghezze. Piatto forte del weekend senza dubbio il classico tra PSG e Marsiglia,con la formazione parigina reduce dal pareggio per 1-1 in casa del Benfica in Champions League, ed il team Provenzale reduce dalla vittoria per 2-0 in casa dello Sporting di Lisbona, successo con cui il Marsiglia ha riaperto la corsa verso gli ottavi. Ma nonostante le due belle vittorie ottenute consecutivamente in Champions, in casa del PSG deve arrendersi a Neymar autore del gol partita che consente al PSG non solo di vincere il classico transalpino, ma anche di continuare il proprio viaggio in vetta alla classifica.

Ma nella scia della corazzata parigina resta il Lorient sempre più rivelazione dell’attuale campionato, il team bretone pur pareggiando per 0-0 con il Reims, conquista un buon punto che gli consente di toccare quota 26 totali restando a due lunghezze dalla capolista. Ma sulle tracce del Lorient torna di prepotenza il Lens che imponendosi per 1-0 sul Montpellier, tocca quota 24 punti accorciando a sua volta a sole due lunghezze lo svantaggio dalla seconda piazza, tornando nuovamente al terzo posto. Dopo il successo sulla Dinamo Kiev in Europa League, il Rennes continua a corre anche in campionato e lo fa imponendosi per 3-2 sul Lione, al termine di un match lungo e combattuto, il successo consente al team della Bretagna di toccare quota 21 punti ed agganciare in classifica il quinto posto, ultimo utile per l’accesso in Europa al termine della stagione. Discorso diverso per il Lione che non avendo alcun impegno europeo, dovrebbe veleggiare nelle zone alte della classifica, invece il team 7 volte campione di Francia al momento è solo decimo e ben lontano dalla zona europea.

Dopo il pesante 4-0 rimediato in Turchia in Europa League, il Monacò anche in campionato non brilla, tanto da pareggiare per 1-1 con il Clermont, il punto guadagnato va benissimo al team dell’Alvernia che tocca quota 17 totali e compie un passo deciso verso la salvezza. Tutto sommato il pari va bene anche al Monacò, che tocca quota 21 punti ed aggancia in classifica il Rennes. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 rimediata in Europa League in casa del Friburgo, il Nantes si prende la rivincita in campionato tanto da imporsi per 4-1 sul Brest nello scontro diretto per la salvezza, successo importantissimo non solo per il morale, ma anche per la classifica che ora vede i canarini veleggiare in classifica con 10 punti, discorso diverso per il Brest ultimo con soli 6 punti conquistati.

Vittoria importante in chiave salvezza anche per il Tolosa che tra le mura amiche liquida con un secco 3-2 l’Angers, volando a quota 15 punti e compiendo un passo enorme verso la salvezza. Discorso diverso per la formazione angioina penultima in classifica con 8 punti conquistati e raggiunta dall’Ajaccio, capace di bloccare il Troyes sul risultato di 1-1. Si muove sia pur a piccoli passi anche l’Auxerre che tra le mura amiche blocca sul risultato di 1-1 il Nizza