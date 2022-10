Ligue 1: Il Reims frena il PSG, il Marsiglia crolla contro l’Ajaccio. Nizza ok

Dopo una tre giorni europea molto proficua per il popolo transalpino, che ha potuto brindare alla bellezza di ben 4 successi, 1 pareggio ed una sola sconfitta, per un totale di 5 risultati utili su ben 6 gare disputate, nel weekend di prepotenza è tornata di scena la Ligue 1 con le gare della decima giornata di andata. Dopo il pari contro il Benfica in Champions League, il PSG in campionato non cambia passo tanto da venir bloccato sullo 0-0 in casa del Reims. Il punto guadagnato va benissimo al team padrone di casa che tocca quota 8 totali compiendo un altro passo verso la salvezza, va meno bene al PSG che tocca si quota 26 punti, ma alle sue spalle incredibilmente il Lorient (autentica sorpresa dell’attuale stagione) si porta ad una sola lunghezza. Il team della Bretagna che nessuno avrebbe mai pronosticato come seconda in classifica dopo dieci giornate, imponendosi per 2-1 in casa del Brest, schizza a quota 25 punti ed entra in lotta per lo scudetto con la potenza parigina, udendo sia pur da lontano l’inno della Champions, dimostrando soprattutto quando sia vivo il campionato francese, che secondo tantissimi a questo punto della stagione doveva essere bello che chiuso.

Ad aiutare il team della Bretagna oltre che il Reims capace di bloccare sul pari il PSG, ci pensa anche l’Ajaccio che in casa di un Marsiglia reduce dalla bellissima vittoria per 4-1 sullo Sporting di Lisbona, viene superato per 2-1 dalla matricola proveniente dalla Corsica, permettendo cosi al Lorient di schizzare al secondo posto con ben due lunghezze di vantaggio. Successo importantissimo per l’Ajaccio che tocca quota 7 punti totali distaccandosi dall’ultimo posto in classifica. Dopo la bella vittoria ottenuta in Europa League contro la formazione turca del Trabzonspor, il Monacò si ripete anche in campionato dove supera per 2-1 il Montpellier, toccando quota 20 punti ed agganciando la zona europea della classifica. Chi fatica è il Lione che pur giocando in casa viene bloccato sul pari per 1-1 dal Tolosa, restando cosi ancora distante dalla zona europea della classifica.

Dopo il successo ottenuto contro la Dinamo Kiev in Europa League, il Rennes si ripete anche in campionato dove tra le mura amiche della Bretagna supera per 3-0 un Nantes reduce dalla sconfitta di Friburgo sempre in Europa League. Il successo consente al Rennes di toccare quota 18 punti e portarsi a due sole lunghezze dalla zona europea della classifica, discorso diverso per il Nantes penultimo in classifica ed in piena lotta per non retrocedere. Si muove anche il Nizza, il team della Costa Azzurra dopo il successo in casa del Slovacko in Conference League, si ripete anche in campionato dove tra le mura amiche supera per 3-2 un mai domo Troyes, successo importante anche per il Clermont che superando per 2-1 l’Auxerre, riesce ad imporsi in un altro scontro diretto per la salvezza, volando a quota 16 punti e compiendo un passo enorme verso il mantenimento della categoria.

Stagione difficile per l’Angers, il team angioino che nel corso degli anni si è sempre distinto per aver raggiunto sempre ottime salvezze, a cui spesso è stato rimproverato il fatto di non essere mai riuscito a qualificarsi per le competizioni europee, quest’anno sembra essere un lontano parente di quella squadra, la conferma arriva dal fatto che in 10 gare disputate ha collezionato, sole 2 vittorie e due pareggi, quindi soli 4 risultati utili ed incassato ben 6 sconfitte ultima per mano dello Strasburgo, che in terra angioina ha saputo imporsi per 3-2, compiendo un altro passo verso la salvezza, a differenza dell’Angers ancora imprigionato in zona retrocessione. A chiudere il quadro della giornata è il derby del Nord tra Lilla e Lens, gara vinta dal team padrone di casa che riesce ad imporsi per 1-0, conquistando cosi non solo il derby, ma anche tra punti pesantissimi che gli consentono di toccare quota 16 e portarsi nella scia della zona europea.