Ligue 1: inizio stagione con un PSG imperfetto

Nessuno si sarebbe aspettato per il Paris Saint-Germain un inizio travagliato come quello della stagione 2023/2024, iniziata con Nizza e Lille possibili outsider. Ad onor del vero, tuttavia, le avvisaglie c’erano tutte. Non tanto per un problema di campo, dove il gap con le altre rose è evidente, quanto piuttosto su questioni extra campo che però hanno un inevitabile impatto sul calcio giocato. Dopo l’ennesima disfatta europea in Champions League della precedente stagione, con il PSG uscito agli ottavi di finale contro il Bayern Monaco, la dirigenza ha optato per un cambio di guida tecnica. Sulla panchina della capitale si è seduto Luis Enrique, chiamato a portare la svolta soprattutto sul palcoscenico europeo. Hanno però scosso l’estate parigina i due addii, per la verità già nell’aria: Neymar e Messi hanno salutato Parigi e la Francia, il primo volando nel campionato arabo mentre il secondo preferendo la MLS negli Stati Uniti.

A questo si sommano le fratture tra dirigenza e l’ultima grande stella rimasta, Kylian Mbappé, in merito al rinnovo contrattuale che il talento francese non ha intenzione di firmare. Un braccio di ferro che ha fatto saltare la tournée estiva al giocatore, messo poi fuori rosa per l’inizio di campionato. La situazione è in seguito rientrata, ma la tensione resta evidente e nessuna delle parti in causa ha più parlato pubblicamente della questione riguardo il contratto. Proprio il tema contrattuale è stato alle basi della rottura tra Marco Verratti e la dirigenza, il giocatore ex Pescara è poi stato messo fuori rosa per decisione del tecnico Enrique e la decisione seguente è stata inevitabile. Il centrocampista ha così salutato il PSG e Parigi, casa dal 2012, per approdare nel nuovo campionato arabo, in forza all’Al Arabi.

Il mercato in entrata, tuttavia, è stato tutt’altro che spento, con ben tre arrivi di grande spessore, anche se in parte adombrati dalle uscite dell’asso brasiliano e della stella argentina. Sono arrivati alla corte parigina Ousmane Dembélé, Manuel Ugarte e Kandal Kolo Muani, a rafforzare proprio i reparti scoperti. Dal Barcellona è arrivato il primo della lista, ala destra pagata 50 milioni di euro e reduce da un grande finale di stagione tra l’undici di Xavi. Ugarte ha invece salutato lo Sporting Lisbona per 60 milioni di euro ed è chiamato a non far rimpiangere Verratti, anche se nelle ultime stagioni l’ex Pescara è stato protagonista in negativo. Infine, il vero colpo di mercato per i francesi: l’acquisto di Kolo Muani, pagato ben 95 milioni per strapparlo dalle grinfie dell’Eintracht Francoforte. A questi si sommano gli arrivi a costo zero di Milan Skriniar e Marco Asensio: il primo in uscita dall’Inter e il secondo dal Real Madrid.

Le operazioni sul mercato, per quanto di livello, probabilmente non sono riuscite a colmare il vuoto dal punto di vista dell’esperienza e del carisma: elementi come Messi e Sergio Ramos (anche lui svincolatosi) garantivano un’influenza indubbiamente positiva. Va precisato che la formazione parigina viene comunque sempre tenuta in massima considerazione dalle quote sulla vincente della Ligue 1, puntualmente considerata la favorita per il successo finale nel campionato nazionale, anche se rimane decisamente indietro nei pronostici a proposito della Champions League. Per quanto riguarda la Ligue 1, è da dimenticare l’avvio iniziale: nelle prime sette giornate di campionato i parigini hanno conquistato solo 12 punti, raccogliendo 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.