Ligue 1: Jovic rilancia il Monaco, Marsiglia e Lione 1-1, gol di Milik

Non accenna a diminuire lo spettacolo in Ligue 1, che mai come nell’attuale stagione sta entusiasmando non solo il popolo transalpino ma anche tanti appassionati sparsi per l’Europa, che dal definirlo come un campionato di serie B, pian piano cominciando ad inserirlo nell’elite del calcio europeo. Dopo l’amara eliminazione rimediata in Europa League per mano dell’Ajax, il Lilla paga dazio anche in campionato, venendo bloccato sul risultato di 1-1 dallo Strasburgo. Il punto va benissimo al team del Grand Est che vola a quota 30 totali e compie un deciso passo verso la salvezza, discorso diverso per il Lilla a cui il punto conquistato serve solo per non perdere la vetta della classifica, mantenendo il minimo vantaggio di + 2 sul PSG.

La formazione parigina in attesa d’incrociare nuovamente il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League, dove ha compiuto un passo deciso verso i quarti di finale, scalda i motori e lo fa imponendosi con un largo 4-0 in casa del Digione. Il successo non solo conferma l’ottima stagione di Kean, autore di ben 15 reti, di cui 11 in campionato, 3 in Champions League, 1 in Coppa di Francia, dati che ne faranno l’uomo copertina di tutta l’estate, visto che se non dovesse restare nella Capitale francese, i maggiori club europei si daranno battaglia per averlo, anche se la sensazione è quella che il giocatore che senza dubbio sarà tra i protagonisti anche l’Italia, in Francia si trovi a suo agio e con in squadra anche altri due compagni di Nazionale quali Verratti e Florenzi, tutto lascia pensare possa restare a Parigi ancora per qualche anno. Ma la vittoria ottenuta contro il Digione, al tempo stesso consente al team della Capitale di toccare quota 57 punti ed accorciare a sole due lunghezze lo svantaggio dalla capolista.

Resta più vivo che mai il Monacò che superando con un secco 2-0 il Brest, tocca quota 55 punti e continua la sua corsa per un posto in Champions. Chi prova ad entrare in Europa tramite la Conference League, è il Metz che imponendosi per 2-1 in casa del Bordeaux, vola a quota 41 punti ed aggancia il quinto posto. Ad aiutare la formazione la formazione della Lorena ci ha pensato l’Angers che ha avuto il merito di bloccare sul risultato di 2-2 il Lens. Ancora un ko per il Rennes che in casa viene superato dal Nizza 2-1, uscendo momentaneamente dalla zona europea della classifica, discorso diverso per la formazione della Costa Azzurra che vola a 32 punti e compie un altro passo verso la salvezza.

Rallenta anche il Montpellier che in casa del Reims non va oltre uno scialbo 0-0 che ad ogni modo gli consente di toccare quota 39 punti e restare a sole due lunghezze dal Metz, finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Nimes e Nantes, risultato che premia entrambe le formazioni con un buon punto, mi di tale risultato ne approfitta il Lorient che imponendosi per 2-1 sul Saint’Etienne, tocca quota 26 punti ed esce dalla zona retrocessione della classifica. A chiudere il quadro della giornata è il big match tra Marsiglia e Lione, gara conclusa con il risultato di 1-1, che consente al Lione di toccare quota 56 punti ma scivolare in terza posizione accusando un distacco dalla vetta di ben 3 punti, con il Monacò distante solo una lunghezza, ma al tempo stesso consente al Marsiglia di toccare quota 39 punti e portarsi a due soli punti dalla zona europea, rendendo ancor più avvincente il segmento finale di stagione,dove tutto può ancora succedere essendoci ben 4 squadre in lotta per il titolo.