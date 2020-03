Ligue 1: Juve attenta, il Lione batte anche il Saint’Etienne. Il Monaco si ferma sull’1-1

Mentre in Italia per la seconda settimana consecutiva diverse partite sono state rinviate per causa del Coronavirus, nessun problemain Francia dove la Ligue è andata in scena regolarmente. Tutto facile per il PSG che tra le mura amiche del Parco dei Principi, grazie alle reti di Sarabia, Icardi ed una doppietta di Mbappè, stende per 4-0 il Digione, volando a quota 68 punti e mettendo una seria ipoteca sulla conquista del titolo. Torna al successo il Marsiglia che in Occitania pur sudando le proverbiali 7 camicie ha saputo imporsi per 3-2 in casa del Nimes, toccando quota 55 punti e ponendo un altro importante mattone sul secondo posto ed il ritorno in Champions.

Continua il duello per il terzo posto tra il Rennes vittorioso per 2-0 il casa del Tolosa, ed il Lilla che in casa del Nantes ha saputo imporsi per 1-0, anche se alle spalle delle due duellanti spicca un insidioso Montpellier che tra le mura amiche liquida per 3-0 lo Strasburgo, vola a quota 40 punti ed entra in scia per la corsa del terzo posto. Stesso discorso per il Monacò che tra la mura amiche del Principato ha impattato per 1-1 con il Reims, risultato che consente al team monegasco di toccare a sua volta 40 punti, restare agganciato al Montpellier ed al tempo stesso nella sica del terzo posto. Dunque per Lilla e Rennes il finale di campionato si preannuncia arroventato, soprattutto perché non possono compiere passi falsi che consentirebbero a Monacò e Montpellier di raggiungerli e magari scavalcarli.

Seconda vittoria consecutiva per l’Angers che in casa del Brest riesce ad imporsi per 1-0, tocca quota 36 punti e compie un altro bel passo verso la salvezza ora distante soli 4 punti. Successo importante anche per il Metz che in casa dell’Amiens ha saputo imporsi per 1-0,toccando quota 31 punti e compiendo a sua volta un altro passo verso il mantenimento della categoria. Finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza tra Bordeaux e Nizza, risultato che regala ad entrambe le formazioni un buon punto in classifica. Dopo il successo ottenuto nell’andata degli ottavi di finale contro la Juventus, il Lione si ripete anche in campionato, dove con un secco 2-0 liquida il Saint’Etienne,tocca 40 punti ed entra in scia per il terzo posto.