Ligue 1: Kean non basta al Psg, il Lione si prende la vetta

Dopo aver chiuso il 2020 in modo spettacolare, il nuovo anno in Ligue 1 si apre cosi come era finito il vecchio, ossia in maniera decisamente scoppiettante. Il Lione ricomincia da dove aveva finito, ossia dalla vittoria, chiuse il 2020 con un secco 3-0 sul Nantes, apre il 2021 con un 3-2 sul Lens, risultato che consente al team del Rodano di volare a quota 39 punti ed agganciare la vetta in solitaria. Rallenta il Lilla, il team dell’Alta Francia dopo aver chiuso il 2020 come capolista, apre il nuovo anno venendo superato in casa per 2-1 dall’Angers, il successo consente l team angioino di toccare quota 30 punti ed accorciare ad una sola lunghezza il distacco dalla zona europea.

Discorso diverso per il Lilla, che viene scavalcato dal Lione in classifica, retrocedendo al secondo posto, dove viene agganciato dal PSG. Il team parigino non sfrutta del tutto il passo falso commesso dal Lilla, tanto da venir bloccato sul pari per 1-1 in casa del Saint’Etienne, ma il punto conquistato consente al team della Capitale di toccare quota 36 punti, agganciare il Lilla e portarsi a 3 lunghezze dal Lione. Della sconfitta del Lilla e del pari del PSG, a sua volta non sa approfittarne il Rennes che in casa del Nantes viene bloccato sul risultato di 0-0, certo un punto conquistato non va mai gettato via, ma se il team della Bretagna invece di pareggiare avesse vinto, avrebbe portato a sole due le lunghezze di distacco da Lilla e PSG, ma ad ogni modo grazie ai 32 punti conquistati resta ampiamente in scia.

Il Nantes porta in classifica un prezioso punto in chiave salvezza, del pari del Rennes ne approfitta il Marsiglia che imponendosi per 3-1 sul Montpellier, tocca quota 31 punti portandosi ad una sola lunghezza dal team della Bretagna ed a 5 da Lilla e PSG, rendendo cosi ancor più rovente l’inizio d’anno e soprattutto la corsa verso il titolo che appare quanto mai aperta. Dopo aver chiuso il 2020 con una vittoria ed un pareggio, il Monacò apre come meglio non poteva il 2021, perché imponendosi per 5-2 sul Lorient, vola a quota 30 punti, aggancia in classifica l’Angers ed a sua volta accorcia ad una sola lunghezza il distacco dalla zona europea della classifica.

Lo scontro diretto in zona salvezza tra Metz e Bordeaux, finisce con uno scialbo 0-0 che regala ad entrambe un buon punto in classifica, si muove il Brest che imponendosi per 2-0 sul Nizza, vola a quota 26 punti compiendo un altro passo verso il mantenimento della categoria. Vittoria importante per lo Strasburgo che superando per 5-0 il Nimes, non solo firma la miglior vittoria di giornata, ma conquista anche tre punti importantissimi in chiave salvezza, a chiudere il quadro è il pari per 0-0 tra Reims e Digione, che regala soprattutto al team ospite un ottimo punto con cui sale a quota 13 punti ed aggancia la zona playout, accorciando a sole3 lunghezze il distacco dalla zona salvezza.