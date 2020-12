Ligue 1: Kean trascina il Psg, il Lione vince a Metz, il Monaco cade a Lille

Dopo una spettacolare tre giorni europea, che in Francia ha portato la bellezza di tre vittorie ed una sola sconfitta, nel weekend l’attenzione è tornata nuovamente a focalizzarsi sul campionato. Dopo la bellissima vittoria ottenuta a Manchester in casa dello United, il PSG si ripete anche in campionato dove sempre per 3-1 liquida la pratica Montpellier,volando a quota 28 punti. Alle spalle del club parigino resta in scia a soli due punti il Lilla, il team dell’Alta Francia dopo aver superato per 2-1 lo Sparta Praga, volando con un turno di anticipo ai sedicesimi di Europa League, si ripete anche in campionato dove sempre in casa ha saputo nuovamente imporsi per 2-1, ma questa volta sul Monacò, volando cosi a quota 26 punti e restando a sole due lunghezze di distacco dal PSG.

Si muove anche il Marsiglia che vincendo per 2-0 in casa del Nimes, e complici gli stop di Monacò e Montpellier, tocca quota 24 punti ed aggancia il quarto poto in classifica, veleggiando con due lunghezze di distacco da Lilla e Lione e con sole 4 dal PSG. Dopo il successo ottenuto la scorsa settimana, l’Angers si ripete imponendosi per 2-0 sul Lorient, la vittoria consente al team angioino di toccare quota 22 punti e portarsi ad una sola lunghezza dal sesto posto, che significherebbe accedere in Europa tramite la prossima Conference League, alla quale accedono tutte le formazioni giunte seste al termine della stagione. Dello stesso avviso è la matricola Lens, il team del Passo di Calais imponendosi per 2-0 in casa del Rennes, non solo ha conquistato tre punti pesanti in uno scontro diretto, ma ha compiuto un passo deciso ed importante sia in chiave salvezza ma anche in chiave europea, essendo distante due soli punti il sesto posto.

Chi tenta di uscire dalla sabbie mobili della bassa classifica è il Bordeaux, la formazione girondina superando per 1-0 il Brest, vola a quota 19 punti e compie un passo deciso non solo verso la salvezza, ma anche in direzione europea. Dopo il pari della scorsa settimana contro il Lilla, il Saint’Etienne si ripete anche in casa del Digione, dove entrambe le formazioni giocano a non farsi male e chiudono il match con un politico 0-0. Vittoria importante dello Strasburgo che grazie ad un pesante 4-0 liquida la pratica Nantes toccando quota 10 punti, ponendosi poco fuori la zona playout. Dopo la sconfitta per 3-2 rimediata contro il Bayern Leverkusen, il Nizza in campionato prova a medicare le ferite lasciate dall’Europa, ma in casa del Reims finisce 0-0,che a poco serve in termini morali, ma che in classifica porta un buon punto con cui poter quanto meno cercare di arrivare al sesto posto al termine del campionato.

Senza dubbio maggiormente soddisfatto del primo weekend dicembrino in Ligue 1 è Mancini, il C.T. azzurro non solo può continuare a godersi l’esponenziale crescita di Kean, che da quando è arrivato a Parigi sta dimostrando già quanto di buono fatto vedere con la Juve ma soprattutto in azzurro, infatti in 12 gare disputate ha realizzato ben 7 reti,e ciò in ottica europei è un tocca sana per il C.T., che al tempo stesso ha ritrovato Pellegrini, l’attaccante italiano dopo ben due anni di astinenza, ha finalmente ritrovato il gol contro il Lilla,ed ora la speranza sia di Mancini, del Monacò e dell’Italia, e che il giovane calciatore possa continuare di questo passo, diventando non solo un’arma in più per il club e per la Nazionale, ma al tempo stesso rientrare tra gli arruolabili per gli Europei e le fase finale della Nations League. A chiudere il quadro è il match tra Metz e Lione, gara vinta dalla formazione lionese con un secco 3-1, che consente al team dell’Alvernia di volare a quota 26 punti, restando cosi agganciato al Lilla,veleggiando con due sole lunghezze di svantaggio dal PSG.