Ligue 1: L’Amies sfiora l’impresa, il Marsiglia si porta in scia. Monaco, profumo d’Europa

Cambia poco al termine di una venticinquesima di campionato dominata da ben 4 pareggi, giornata in cui al tempo stesso il pubblico francese non ha avuto modo di annoiarsi, su tutti ovviamente il risultato che spicca è il 4-4 tra il piccolo Amiens penultimo in classifica ed i campioni in carica del PSG. Parte forte il team dell’Alta Francia tanto che al 5’ passa in vantaggio con Guirassy, il PSG non risponde ed al 29’ Kakuta nello stupore generale firma il 2-0, per chiudere il primo tempo sul risultato di 3-0 a firma di Diabatè. Nella ripresa il PSG cambia marcia tornando a dimostrare di essere il team campione incarica,infatti al 46’ Herrera realizza il 3-1, mentre Kouassi tra 60’ e 65’ pareggia i conti portando il match sul 3-3, trascorrono 9 minuti ed al 75’ Icardi firma il 4-3. Quando sembra ormai chiuso il match, Guirassy realizza il definitivo 4-4, che consente all’Amiens di compiere una vera impresa, facendo si che i pochi scommettitori che hanno puntato sul pari guadagnassero qualche bel soldino, ma soprattutto conquistando un punto d’oro in chiave salvezza.

Discorso diverso per il PSG che in chiave Champions dovrà ritrovare lo smalto di qualche settimana fa, chi prova ad approfittare sia pur di poco del passo falso del PSG, è il Marsiglia che in casa del Lilla ha saputo imporsi per 2-1, toccando cosi quota 52 punti che di fatto blindano il secondo posto ed il ritorno in Champions del team del Rodano. Chi rallenta la propria corsa è Il Rennes che in casa del Reims viene superato per 1-0, chi sfrutta bene il doppio stop di Lilla e Rennes è il Monacò, che imponendosi per 1-0 sul Montpellier, vola a quota 38 punti accorciando a sole due lunghezze il distacco dal Lilla ed a 3 quello dal Rennes. Dopo la sconfitta della scorsa settimana, torna a far punti il Lione, che tra le mura amiche viene bloccato sul risultato di 1-1 dallo Strasburgo,ma il punto guadagnato va benissimo solo alla formazione del Grand Est che vola a quota 37 punti,ed aggancia Montpellier e Monacò in classifica, entrando a sua volta nella scia della zona europea della classifica.

Il terzo pareggio della giornata arriva al termine del match Bordeaux e Digione, gara conclusa con il risultato di 2-2 che regala ad entrambe le formazioni un buon punto in classifica,il quarto pareggio della giornata giunge al termine del match tra Nantes e Metz, gara chiusa con il risultato di 0-0. Vittoria pesante in chiave salvezza quella ottenuta dal Brest, che tra le mura amiche liquida con un secco 3-2 il Saint’Etienne, a chiudere il quadro della giornata è la vittoria del Nizza che in casa del fanalino di coda Tolosa, ha saputo imporsi per 2-0 volando a quota 36 punti ed entrando a sua volta nella scia della zona europea della classifica.