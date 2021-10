Ligue 1: Lens ko, il PSG allunga a +9. Il Marsiglia vince in rimonta

Dopo la vittoria della Nations League da parte della Francia,il popolo transalpino è tornato a concentrarsi sulla Ligue1 che ha visto andare in scena la decima di campionato. Ad aprire il weekend è il PSG che tra le mura amiche liquida per 2-1 un ostico Angers, che al 36’ passa in vantaggio con l’italo-francese Angelo Fulgini ( l’attaccante potrebbe essere anche essere convocato per la Nazionale italiana), che spedisce il primo tempo agli archivi. Il vantaggio della formazione della Loira dura fino al 69’ quando Pereira su assist di Mbappè firma il momentaneo 1-1, il pari sembra durare, ma all’87’ su calcio di rigore sempre con Mbappè firma il definitivo 2-1, che spedisce la formazione parigina a quota 27 punti ponendo una importante ipoteca sulla conquista del titolo, che ormai sembra essere destinato nuovamente alla formazione parigina.

Chi rallenta dopo un buon periodo è il Lilla, i campioni di Francia in casa della matricola Clermont vengono superati per 1-0, certificando di fatto la propria uscita di scena per la corsa al titolo,ma non quella per la corsa ad un posto in Europa. Vittoria pesante quella ottenuta dal Clermont che vola a quota 13 punti e compie un passo deciso verso la salvezza,si muove anche il Lione che nel big match contro il Monacò, grazie alle reti di Ekambi al 75’ e Danayer al 90’, supera la formazione del principato, volando a quota 16 punti che gli consentono di agganciare in classifica Nizza ed Angers, ed entrare cosi in zona europea. Rallenta anche il team della Costa Azzurra che nel freddo del Grand Est, cade in casa di un Troyes in cerca di punta salvezza e bravo ad imporsi per 1-0, volando cosi a quota 9 punti.

Situazione ancora difficile per Bordeaux che pur giocando in casa e passando in vantaggio con Hwang, al 75’ si fa rimontare dal Nantes che trova il gol del definitivo 1-1 con Chirivella, il pari va bene soprattutto al team della Loira che vola a 14 punti in compagnia del Monacò, riducendo il distacco dalla zona europea a sole due lunghezze. In chiave europea prova a muoversi anche lo Strasburgo che imponendosi con un largo 5-1 sul fanalino di coda Saint’Etienne, tocca quota 14 punti ed aggancia in classifica Nantes e Monacò, il che fa si che club e tifoseria vengano cullati da sogni di notti europee.

In tale direzione si muove anche il Rennes che superando con un secco 3-0 il Metz, tocca quota 15 punti portandosi ad una sola lunghezza dalla zona europea, il secondo 1-1 di giornata giunge al termine del match tra Brest e Reims, che regala ad entrambe un buon punto, soprattutto alla formazione ospite che volta a quota 11 punti e compie un altro passo verso la salvezza. Si muove anche il Montpellier che tra le mura amiche supera per 1-0 la seconda in classifica Lens, volando a quota 13 punti, a chiudere il quadro della decima giornata è il match tra Marsiglia e Lorient, gara vinta dal team padrone di casa con un largo 4-1,che gli consente di toccare quota 17 punti,agganciare il terzo posto e portarsi ad una sola lunghezza dal Lens, riaprendo di fatto la corsa alla medaglia d’argento.