Ligue 1: Lille ok, il Psg cala il poker, vittorie per Monaco e Lione

A sei giornate dal termine della stagione, non accenna a diminuire lo spettacolo offerto dalla Ligue 1 che mai come in questo campionato diventa uno tra i maggiori campionati europei più seguiti, con ancora tutto aperto ad un mese dal termine, dimostrando quanto sia ormai cresciuto il massimo campionato transalpino che da quest’anno in poi non potrà più essere considerato di seconda fascia. Mentre la regular season corre verso la fine, di pari passo il Lilla corre verso il titolo, la conferma di ciò arriva direttamente dal successo per 2-0 con cui ha saputo imporsi in casa di un Metz frastornato per la doppia sconfitta rimediata tra campionato e coppa di Francia in casa del Monacò. La vittoria consente al team dell’Alta Francia di volare a quota 69 punti mantenendo il mirino ben fisso sull’obiettivo scudetto, che rappresenterebbe il quarto nella storia del club dell’Alta Francia, non che il decimo al livello nazionale considerando le 6 vittorie nella Coppa di Francia, l’undicesimo totale se sommato alla vittoria della Coppa Intertoto del 2004. Le uniche note dolenti in casa Lilla il cammino europeo non troppo esaltante, e l’eliminazione per mano del PSG agli ottavi di finale in coppa di Francia, ma in campionato fino ad ora il team dell’Alta Francia merita senza dubbio un 9 pieno.

Ma sulle tracce del Lilla resta il PSG, il team della Capitale dopo la bellissima impresa compiuta sotto la tormenta di Monaco di Baviera in cui ha saputo imporsi per 3-2 in casa dei campioni d’Europa, si ripete anche in campionato dove con un largo 4-1 ha saputo imporsi in casa dello Strasburgo, volando cosi a quota 66 punti che gli consentono di restare a meno tre dalla Capolista. Ma alle spalle del team parigino resta ben saldo il Monacò, la formazione monegasca imponendosi per 3-0 sull’ormai retrocesso Digione, tocca quota 65 punti restando ad una lunghezza di distacco dal PSG e dal secondo posto, senza dubbio da qui alla fine la differenza la faranno le energie nervose. Il team del Principato ha come secondo impegno solo la coppa di Francia dove incrocerà il Lione, discorso diverso per il PSG che non solo ha la Coppa di Francia dove ad attenderlo c’è l’Angers, partita dunque non facile, ma c’è soprattutto la Champions in cui se dovesse accedere alle semifinali, non saranno gare per nulla semplici da giocare.

Dunque dati alla mano, il team Monegasco può concentrarsi tranquillamente sulla rincorsa al secondo posto, cercando nella coppa nazionale di arrivare il più lontano possibile, discorso diverso per il PSG che non solo deve inseguire un Lilla imprendibile, visto che il team dell’Alta Francia ha solo il campionato, cercando al tempo stesso di tener lontano il Monacò, ma al tempo stesso far bene nelle due coppe, ciò inevitabilmente farà si che il PSG perda terreno in qualcuna delle tre competizioni, e se fosse in campionato sia Lilla per il titolo sia il Monacò per il secondo posto, avrebbero la strada spianata. Ma se da un lato giustamente il Monacò guarda al secondo posto, dall’altro però deve guardarsi le spalle perché il Lione non molla, il team del Rodano imponendosi per 3-0 sull’Angers tocca quota 64, resta saldamente agganciato al quarto posto ma soprattutto ad una lunghezza dal terzo ed a 2 dal secondo.

In tale senso dunque il quarto di finale in Coppa di Francia che opporrà proprio il Lione al Monacò si preannuncia una gara mozzafiato. Chi prova a blindare la qualificazione per la prima storica edizione della Conference League è il Lens, il team dell’Alta Francia neo promosso lo scorso anno, ma con in bacheca 1 scudetto, una Coppa di Lega, superando per 4-1 il Lorient, tocca quota 52 punti ed allunga sul Marsiglia di ben 3 punti, tornano cosi a sognare l’aria europea dove face benissimo nel 2005 anno in cui conquistò la Coppa Intertoto. Weekend da dimenticare per il Marsiglia che in casa del Montpellier non va oltre il 3-3,il punto guadagnato tutto sommato va bene ad entrambe, perché consente al team dell’Occitania di volare a 46 punti ed al Marsiglia consente di toccare quota 49, dando ad entrambe la possibilità di restare ancora in corsa per il quinto posto.

Ma in tale contesto non va dimentica il Rennes che superando per 1-0 il Nantes, tocca quota 48 punti restando a 4 lunghezze dal Lens,dunque tutto apertissimo non solo in chiave titolo ma anche in zona europea, discorso diverso in zona salvezza dove ormai il Digione ha saluta la Ligue 1, stessa sorte sembra dover toccare al Nantes ormai in caduta libera, discorso diverso per il Nimes che pur pareggiando per 1-1 con il Brest, conquista un buon punto in chiave playout. Discorso diverso per il team Bretagna che vola a quota 36 punti e compie un passo deciso verso la salvezza, stesso discorso per il Saint’Etienne che imponendosi per 4-1 sul Bordeaux, tocca quota 39 punti e può brindare alla salvezza. Stesso discorso per il Nizza che pareggiando per 0-0 con il Reims, tocca quota 43 e brinda alla salvezza, salvo anche il team della zona dello Champagne, che toccando quota 40 punti, può a sua volta brindare al mantenimento della categoria.