Ligue 1: Lione e Lille restano al comando, il Psg cala il poker

Il secondo ed ultimo turno infrasettimanale del mese di dicembre, non solo accompagna la Ligue 1 al Natale ma manda agli archivi anche il 2020, con una giornata altamente spettacolare. Dunque il 2021 si aprirà con una certezza che arriva direttamente dal Nord, ossia: il Lilla non è più una sorpresa, ma una certezza, dopo aver bloccato il PSG sullo 0-0 soli 3 giorni fa, in casa del Montpellier la formazione del nord non fa sconti, pur soffrendo ha saputo imporsi con un secco 3-2, grazie alle reti di: Weah,Ikonè e Yilmaz.

Dal canto suo il Montpellier ha risposto con Laborde e Delort, ma nulla ha potuto contro lo strapotere del Lilla, che ha messo in mostra numeri impressionati, 53,1% di possesso palla, 9 occasioni create, 401 passaggi riusciti con una percentuale dell’83%, di cui 221 nella propria trequarti e ben 180 nella metà campo avversaria, ben 8 cross, di cui 4 precisi, 13 lanci a cui si aggiungono la bellezza di 43 contrasti vinti, ultimo ma non ultimo, ben 7 tiri nello specchio della porta . Numeri pazzeschi che fanno chiaramente capire quanto forte ed in continua crescita sia il Lilla che a questo punto non solo può pensare alla conquista del campionato, dove però dovrà vedersela con PSG e Lione, ma anche in Europa league potrà dire la sua, anche se dovrà fare i conti con una rivale che al suo pari è in forte crescita, ossia il Milan.

Sulla stessa lunghezza d’onda del Lilla c’è il Lione, il team del Rodano sfruttando il fattore casalingo ha liquidato con un secco 3-0 il Nantes, toccando a propria volta quota 36 punti, ma vista la miglior differenza reti con il Lilla, schizza in vetta alla classifica chiudendo nel migliore dei modi il 2020. Dopo il pari dello scorso weekend, il PSG tra le mura amiche del Parco dei Principi passeggia per 4-0 sullo Strasburgo, toccando quota 35 punti che gli consentono di veleggiare con una lunghezza di svantaggio dal duo in fuga. Chi rallenta drasticamente è il Marsiglia che in casa dell’Angers viene superato per 2-1, il successo consente alla formazione angioina di toccare quota 27 punti e portare ad una sola lunghezza lo svantaggio dalla zona europea.

Della sconfitta del Marsiglia ne approfitta il Rennes, il team della Bretagna superando per 1-0 il Metz, tocca quota 31 punti, aggancia il quarto posto in classifica, scavalca di ben 3 lunghezze il Marsiglia che retrocede in quinta posizione, ed accorcia il distacco dal PSG a soli 4 punti ed a ben 5 dal duo in fuga. Dopo un periodo difficile culminato con l’eliminazione dalla Champions League, in casa Rennes sembra che la nebbia si sia diradata lasciando cosi nuovamente spazio al sole. Dopo il successo ottenuto nello scorso weekend, il Monacò pur impattando per 2-2 con il Saint’Etienne, tocca quota 27 punti portandosi ad una lunghezza dalla zona Europea della classifica, il pari va bene anche al Saint’Etienne che toccando quota 18 punti compie un ulteriore passo in avanti verso la salvezza.

Chi prova ad entrare in Europa tramite la Conference League è il Lens, la matricola proveniente da Passo de Calais superando per 2-1 il Brest, tocca quota 27 punti ed aggancia in classifica: Monacò, Montpellier e Angers, ed ora punta spedito verso l’ingresso in Europa. Chi si muove in chiave salvezza è il Lorient, che in Costa Azzurra blocca sul 2-2 il Nizza, conquistando cosi un prezioso punto, stesso discorso per il Reims che imponendosi per 3-1 in casa del Bordeaux, vola a quota 17 punti compiendo un passo deciso verso il mantenimento della categoria.

Vittoria pesante quella ottenuta dal fanalino di coda Digione, che superando per 3-1 il Nimes nello scontro diretto, tocca quota 12 punti portandosi a sole due lunghezze di distacco dalla zona salvezza. Con un turno scoppiettante e soprattutto con una prima metà di campionato decisamente arroventata, sia in zona scudetto che in quella salvezza, passando per la zona europea, la Ligue 1 saluta il 2020 con la certezza che il nuovo anno sarà altrettanto spettacolare.