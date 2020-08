Ligue 1: Lione e Om non sbagliano all’esordio, che impresa per il Nantes!

Dopo il fantastico percorso compiuto in Champions League, in cui non solo ha superato la fase a gironi, ma eliminato Juventus e Manchester City giungendo fino alle semifinali, dove ha dovuto però lasciare spazio al Bayer Monaco, nonché vincitore del titolo e giustiziere anche del PSG, il Lione dopo il fantastico inizio del mese di agosto con il passaggio ai quarti di finale, chiude il mese in modo altrettanto fantastico conquistando la prima vittoria in campionato. Il team del Rodano sfruttando il fattore casalingo e carico dalla voglia di tornare nuovamente in Europa al termine del campionato, parte subito forte tanto da liquidare con un secco 4-1 la pratica Digione, conquistando cosi i primi tre punti stagionali.

Intanto in attesa torni in campo anche il PSG a farne le veci è il Nizza, il team della Costa Azzurra dopo la vittoria ottenuta sul Lens nella prima di campionato, si ripete anche nella seconda giornata di andata liquidando per 2-0 lo Strasburgo, volando cosi a quota 6 punti ed in vetta alla classifica. Alle spalle del Nizza però veleggia un nutrito gruppo d’inseguitrici, il Bordeaux che imponendosi per 2-0 in casa dell’Angers, tocca quota 4 punti ed aggancia il secondo posto in classifica, ma a far compagnia alla formazione girondina spicca il Monacò. Il team del Principato dopo il pari ottenuto nella prima di campionato, non sbaglia nella seconda giornata di andata, tanto da imporsi per 1-0 sul Metz agganciando cosi il Bordeaux in classifica.

Ma il team girondino e quello del Principato non solo soli perché a fargli compagnia c’è il Rennes, che imponendosi per 2-1 sul Montpellier tocca a sua volta quota 4 punti ed aggancia il secondo posto, in cui vanno ad incastrarsi anche Lilla e Nantes, rispettivamente vittoriose con Reims e Nimes. Dunque un avvio di campionato senza dubbio al cardiopalma in Francia, segno che le imprese compiute in Europa da parte di Lione e PSG hanno lasciato un segno positivo in tutti i club impegnati in Ligue 1, che ora, a loro volta sognano le notti magiche d’Europa.

Parte bene anche il Saint’Etienne, il team della Loira dopo non aver disputato la prima gara stagionale rinviata per via del Covid-19, contro l Lorient nella prima stagionale in casa parte subito forte, tanto da imporsi con un secco 2-0,stesso discorso per il Marsiglia che in casa del Brest ha saputo imporsi per 3-2, conquistando cosi la prima vittoria stagionale,ed aprendo la caccia al titolo ed alla corsa per un posto in Europa.