Ligue 1: L’Om sbanca Lione, sconfitte per Rennes e Monaco

Trentaduesima di campionato scoppiettante in Ligue 1, senza troppi problemi il PSG anche se solo per 2-1 passeggia in casa di un ormai retrocesso Angers, che pone fine alla bella fiaba del team angioino che nella seconda stagione in Ligue1 chiuse al primo posto il girone di andata, sfiorando più volte la qualificazione per le coppe europee. Il successo contente al team parigino di toccare quota 75 punti e compiere un passo deciso verso dell’undicesimo titolo scavalcando il Saint’Etienne fermo a quota 10, entrando cosi nella storia della Ligue 1 come club più titolato. Dopo la sconfitta patita la scorsa settimana contro il PSG nello scontro diretto, il Lens torna al successo e lo fa nello scontro diretto contro il Monacò, dove il team dell’Alta Francia ha saputo imporsi con un secco 3-0, volando cosi a quota 66 punti che gli consento di sentire sia pur da lontano la musica dell’inno della Champions League.

Non va oltre il pari per 1-1 il Lilla di Fonseca che in casa di un Auxerre in cerca di punti salvezza. Il pari tutto sommato va bene ad entrambe, perché portano in classifica un buon punto che consente all’Auxerre di toccare quota 33 totali, e compiere un bel passo verso la salvezza. Al tempo stesso il punto va bene anche al Lilla che tocca quota 56 totali, compiendo un altro passo deciso verso la qualificazione per la terza edizione della Conference League. Ma un grazie la formazione dell’Alta Francia lo deve anche al Montpellier che tra le mura amiche supera 1-0 il Rennes, rallentandone la corsa verso la prossima edizione della Conference League. Successo importantissimo per il Clermont che in casa di un Nizza reduce dall’eliminazione ai quarti di finale di Conference League per mano del Basilea, nonché prossimo avversario della Fiorentina, ha saputo imporsi con un secco 2-1, volando a quota 46 punti ed archiviando ufficialmente il discorso salvezza. Stesso discorso per il Tolosa, che imponendosi per 1-0 sul Lorient, tocca quota 41 punti ed archivia il discorso salvezza. In tale direzione prova a muoversi anche lo Strasburgo che superando per 2-0 il Reims, tocca quota 32 punti compiendo un altro passo verso la salvezza.

Giocano a non farsi male Ajaccio e Brest che archiviano lo scontro diretto con un politico 0-0 che regala ad entrambe un buon punto in classifica. Finisce con un pirotecnico 2-2 lo scontro diretto in zona salvezza tra Nantes e Troyes, risultato che regala ad entrambe un buon punto in classifica, soprattutto ai canarini della Ligue 1 che ora con 32 punti e grazie al miglior differenza reti sono fuori dalla zona retrocessione. A chiudere il quadro della giornata è la classica Lione – Marsiglia, match vinto dal team marsigliese per 2-1, che schizza cosi a quota 67 punti sorpassando nuovamente il Lens terzo con una lunghezza in meno, duello dunque che animerà e non poco il finale di stagione.