Ligue 1: Manita PSG al Lille, sconfitte per Lens e Nizza. Crollo Bordeaux

Dopo aver fatto spazio alla Coppa di Francia che ritornerà protagonista già da mercoledì 8 Febbraio con le gare dei quarti di finale, nel weekend torna di scena la Ligue 1. Dopo aver stacco il pass per i quarti di finale in coppa di Francia eliminando il Lens, il Marsiglia tra le mura amiche si ripete imponendosi con un largo 5-2 sull’Angers, vittoria che consente al team del Rodano di toccare quota 43 punti e schizzare al secondo posto in classifica. Sconfitta pesante per l’Angers che resta ferma a quota 29 punti, non compie un passo in avanti verso la zona europea, ma resta bloccata nel centro classifica cosa abituale per la formazione angioina, che d’anni protagonista in Ligue 1 non è mai riuscita nel cambio di marcia nel momento clou della stagione, infatti pur disputando ottime stagione in casa, Angers sembra che ci sia sempre stata la preoccupazione più per il raggiungimento della salvezza che l’accesso nelle coppe europee. Un grazie ovviamente il Marsiglia lo deve alla matricola Clermont, che in casa del Nizza che una settimana fa riuscì nell’impresa di eliminare il PSG dalla Coppa nazionale, staccando il pass per i quarti di finale, crolla in campionato ed incredibilmente sotto i colpi dal Clermont che contro ogni pronostico ha saputo imporsi per 1-0, volando cosi a quota 24 punti e compiendo un altro passo verso la salvezza. Sconfitta pesante per il Nizza che senza dubbio con la testa era già al match di coppa di mercoledì, in cui dovrà vedersela proprio con il Marsiglia in una gara che si preannuncia scoppiettante.

Continua a muoversi il Monacò, il team del Principato dopo aver conquistato l’accesso ai quarti di finale della Coppa di Francia in cui incrocerà l’Amiens vecchia conoscenza della Ligue 1, si ripete anche in campionato dove con un secco 2-0 liquida la pratica Lione. Successo importante per il team monegasco che vola a quota 36 punti portandosi ad una sola lunghezza dalla zona europea, discorso diverso per il Lione, che ormai fuori da tempo dalla coppa nazionale ed ancora distante dalla zona europea in classifica, non gli resta atro che continuare a far bene in Europa League. Chi rallenta è il Montpellier che in casa del Saint’Etienne viene superato per 3-1, vittoria importante per gli ex campioni di Francia con cui provare a cambiare volto ad una stagione fin qui disastrosa, visto l’ultimo posto in classifica e l’eliminazione dalla coppa di Francia per mano del Bergerac formazione militante nella Serie D francese. Momento difficile per il Lens,il team dell’Alta Francia dopo l’eliminazione dalla Coppa di Francia patita per mano del Monacò, non cambia passo in campionato tanto da venir superato per 2-0 dal Lorient, che in tal modo conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Discorso diverso per il Lorient resta ancora lontano dalla zona europea della classifica, si muove il Reims che tra le mura amiche vince lo scontro diretto per la salvezza rifilando un sonoro 5-0 al Bordeaux, volando a quota 27 punti e compiendo un altro passo in avanti in chiave salvezza.

Vittoria importantissima per lo Strasburgo che tra le mura amiche supera per 1-0 il Nantes, volando a quota 38 punti entrando ufficialmente in zona europea, discorso diverso per il team della Loira che paga la stanchezza della Coppa di Francia in cui ha staccato il pass per i quarti di finale dove incrocerà il Bastia, restando però ben lontana dalla zona europea in campionato. Giocano a non farsi male Troyes-Metz, tanto che lo scontro diretto in zona salvezza finisce 0-0 con buona pace di tutti. Torna al successo il Rennes che sfruttando il fattore casalingo liquida con un secco 2-0 il Brest, vola a quota 37 punti restando agganciato alla zona europea della classifica.

A chiudere il quadro del weekend è il match tra il Lilla campione uscente che in casa riceve la visita del PSG ormai prossimo campione, che senza troppi problemi riesce ad imporsi con un largo 5-1, volando a quota 56 che gli consentono di porre l’ormai siderale distanza di 13 punti dalla secondo in classifica Marsiglia, cancellando cosi in un solo colpo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa di Francia. Archiviato il campionato l’attenzione del popolo transalpino si sposta tutta sulla coppa di Francia, dove mancando il PSG eliminato dal Nizza, si aprano scenari interessanti perché diversi club potrebbero portare a casa un trofeo molto amato dal popolo francese. Ad aprire la tornata dei quarti di finale sarà il match tra Monacò ed Amiens, tra le due formazioni ci sono 8 precedenti con 5 successi monegaschi e nel mezzo tre pareggi, l’ultimo match tra le due formazioni risale sempre all’8 febbraio ma del 2020 stagione in l’Amiens militava in Ligue 1, gara che si concluse con la vittoria per 2-1 del Monacò. Al momento il team monegasco è sesto in Ligue 1, con 10 gare vinte, 6 pareggi e ben 7 sconfitte, chiaro che la conquista della Coppa di Francia diventa uno degli obiettivi del team di Ligue 1. D

iscorso diverso per l’Amiens quattordicesimo in Ligue 2, con sole 5 gare vinte, 11 pareggi ben 7 sconfitte, per la formazione della Piccardia sicuramente il passaggio in semifinale sarebbe un bellissimo traguardo, visto che i 26 punti fino ad oggi raccolti in campionato gli consentono di veleggiare tranquillamente verso la salvezza e quindi poter affrontare il doppio impegno di coppa con leggerezza. Gara dunque che sulla carta vede favorito il Monacò, ma in campo sarà tutta da giocare. Molto interessante sarà mercoledì 9 febbraio che vedrà andare in scena due big match, il primo vedrà per protagoniste il Bergerarc che negli ottavi ha eliminato il Saint’Etienne, che in casa riceverà la vista del Versailles che sempre negli ottavi ha avuto la meglio sul Tolosa, gara tutta da seguire perché per la prima volta vedrà impegnate due formazioni militanti nella Serie D francese, ed una delle due approderà per la prima storica volta in semifinale, cosa dunque più unica che rara.

Il secondo big match di giornata vedrà opposto Nizza e Marsiglia ossia la terza contro la seconda in Ligue 1, negli ultimi 24 precedenti 12 sono state le vittorie della formazione marsigliese, 8 i successi del team della Costa Azzurra ,4 i pareggi, l’ultimo scontro risale al 27 ottobre 2021 gara di campionato finita 1-1. Match dunque che già sulla carta promette scintille, a chiudere la tornata dei quarti sarà il match tra Nantes e Bastia, negli ultimi 10 incontri 2 sono stati i successi del team padrone di casa, 5 i pareggi 3 le vittorie della formazione ospite, segno dunque che tra le due esiste un sostanziale equilibrio a fare la differenza però potrebbe essere la classifica in campionato che vede in Ligue 1 il Nantes veleggiare al decimo posto ed il Bastia diciassettesimo in Ligue 2,oltre ovviamente alla qualità dei due roster. Dunque quarti di finale che senza dubbio si lasceranno guardare e che potrebbero riservare non poche sorprese.