Ligue 1: Marsiglia a valanga, ok PSG e Lille, primo ko per il Lione

La quarta giornata di Ligue 1 è stata consegnata agli archivi, e si è aperta con il successo casalingo del Marsiglia di De Zerbi, che ha travolto 4-0 il Lorient. Apre le marcature un goal su rigore di Greenwood, raddoppia il nuovo acquisto Pavard e al 33’ è la volta di Gomes, che firma il 3-0, alla fine di un primo tempo fantastico per i marsigliesi che, a tempo scaduto, trovano anche il 4-0 con Aguerd.

Il sabato invece si apre col successo del Nizza ai danni del Nantes: è di un altro ex Serie A il goal-partita, ovvero di Boga al 56’. Successo esterno per il Monaco ai danni dell’Auxerre, con i monegaschi che trovano il vantaggio a fine primo tempo grazie a Minamino. I padroni di casa, nonostante l’espulsione di Casimir per doppia ammonizione, riescono a pareggiare grazie all’autogoal di Salisu, ma è Ilenikhena ad avere l’ultima parola quando, all’89’, trova il goal partita regalando tre punti fondamentali agli ospiti.

I campioni di Francia e d’Europa del PSG invece, liquidano la pratica Lens con un secco 2-0: doppietta di Barcola, con un goal per tempo, che proietta i parigini al primo posto in classifica e a punteggio pieno.

Lione che, invece, arresta la propria corsa in quel di Rennes. La squadra di Fonseca infatti, finora a punteggio pieno, si è dovuta arrendere ai padroni di casa nel big match di giornata. Dopo un vantaggio durato per più di un’ora grazie al goal di Tolisso, la squadra dell’ex allenatore del Milan ha avuto un blackout dall’80’ in poi: prima infatti c’è stato il pareggio ad opera di Roualt, poi i goal vittoria al 93’ a causa di un autogoal di Descamps, e il goal che congela il match sul risultato di 3-1 da parte di Meite.

Nelle altre partite del pomeriggio domenicale invece, pari fra Metz e Angers, con i padroni di casa in vantaggio grazie al goal di Gbamin al 16’, ma che si fanno recuperare al 90’ per via di un rigore di Abdelli, dopo aver sbagliato un tiro dagli 11 metri con Diallo. Successo per lo Strasburgo allo scadere, grazie al goal su rigore di Panichelli allo scadere, mentre vince ancora la matricola Paris FC, grazie ad un primo tempo straordinario: 0-2 ad opera di Geubbels e Marchetti, inutile il goal su rigore di Del Castillo.