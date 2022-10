Ligue 1: Mbappé e Messi riportano il PSG in vetta. Ok Tolosa e Lorient

Archiviata la sosta per la Nations League, dove la Francia campione del Mondo incarica, nel Gruppo 1 è giunta solo terza con soli 5 punti conquistati che gli hanno permesso di centrare di misura la salvezza ai danni dell’Austria, retrocessa in Serie B con soli 4 punti. Archiviata la Nazionale, nel weekend è tornata di scena la Ligue 1 con le gare della nona giornata di andata. Tutto facile per il PSG che tra le mura amiche del Parco dei Principi grazie alle reti di: Messi e Mbappè liquida per 2-1 il Nizza, volando cosi a quota 25 punti e proseguendo la propria marcia verso lo scudetto.

Ma alle spalle del club della Capitale spicca il Marsiglia di Tudor, che in casa dell’Angers non va per il sottile imponendosi con un secco 3-0 che gli consente di toccare quota 23 punti e portarsi a due sole lunghezze dalla capolista. Ma nella scia del Marsiglia resta ben saldo il Lorient che sfruttando a sua volta il fattore casalingo supera per 2-1 il Lilla, toccando quota 22 punti che gli consentono di portarsi ad una sola lunghezza dal Marsiglia ed a sole 3 dal PSG, dimostrando che anche il campionato francese è più aperto che mai ed i ravvicinati impegni europei soprattutto nei piani alti della classifica, potrebbe anche portare ad incredibili cambiamenti, permettendo cosi al Lorient di cullare quanto meno il sogno della notti europee. Continua a muoversi il Monacò, il team del Principato sfrutta a sua volta il turno casalingo liquidando con un pesante 4-1 il Nantes, centrando il secondo successo consecutivo che gli permette di toccare quota 17 punti ed agganciare il quinto posto in classifica, che a fine stagione potrebbe significare accesso in Conference League.

Alle spalle del team del Principato continua a muoversi il Rennes che in casa dello Strasburgo non va per il sottile imponendosi per 3-1, risultato che gli consente di toccare quota 15 punti portandosi a due soli punti dal Monacò. Weekend positivo anche per il Tolosa che in casa supera con un netto 4-2 il Montpellier, toccando quota 11 punti che gli consentono di compiere un bel passo verso la salvezza, finisce 1-1 lo scontro salvezza tra la matricola Auxerre ed il Brest, risultato che regala ad entrambe un buon punto in classifica.

Il secondo pari di giornata giunge al termine del match tra Troyes e Reims, risultato che anche in questo caso premia entrambe le formazioni con un buon punto a testa, successo importantissimo in chiave salvezza per il Clermont, che in casa dell’Ajaccio riesce ad imporsi per 3-1 conquistando tre punti pesantissimi che gli consentono di toccare quota 13 totali e compiere un bel passo verso il mantenimento della categoria. A chiudere il quadro della giornata è il big match tra Lens e Lione, gara finita 1-0 per il team padrone di casa che schizza a quota 21 punti, agganciando il quarto posto in classifica,portandosi ad una sola lunghezza dal Lorient, a due dal Marsiglia ed a sole 4 dal PSG, dando cosi ancor più verve ad un campionato che per tantissimi era chiuso ancor prima di cominciare.