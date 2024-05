Ligue 1: Mbappè saluta, PSG ko! Fonseca vicino alla Champions

Ultimi vagiti per la Ligue 1 2023/24 che ha visto andare in scena la penultima giornata di un campionato che ormai soprattutto per quanto concerne il discorso scudetto e retrocessioni ha emanato i suoi verdetti, con la conquista del titolo da parte del PSG ormai quasi un mese fà, e l’ormai accertata retrocessione del Clermont in Ligue 2. Una tenue speranza potrebbe ancora averla il Lorient, penultimo con 26 punti, costretto però al dover vincere l’ultima di campionato, sperare nella contemporanea sconfitta del Metz, e poi gli scontri diretti faranno la differenza, che in caso positivo darebbe al Lorient la speranza di giocarsi il playout con la vincente dei playoff della Ligue 2, in caso contrario sarebbe retrocessa matematicamente.

Potrebbe sperare il Metz, sempre che il le Havre nell’ultima di campionato perda, cosi da poterla agganciare in classifica, ovviamente restiamo sempre nell’ipotetico, perchè dal canto suo il team del Grand Est vinca nell’ultimo match della stagione. Dunque nodi che verranno sciolti solo al termine degli ultimi 90 minuti di campionato, di sicuro chi sembra sia pur di un punto essere al sicuro è il Nantes, grazie ai 33 totali fino ad oggi conquistati, ed anche in caso di sconfitta nell’ultima di campionato sarebbe matematicamente salva, perchè il Metz pur vincendo toccherebbe quota 32, e di conseguenza sempre condannata ai playout.

Tutto tranquillo per le formazioni per: Strasburgo, Montpellier, Reims, Tolosa, Rennes, ormai salve da un pezzo ma troppo lontane dalla zona playoff. Discorso diverso per Marsiglia e Lione, il team marsigliese con 47 punti potrebbe ancora sperare, nell’ultima di campionato, ma anche in questo situazione entrerebbero in gioco diversi fattori, più facile per il Lione avendo 50 punti come il Lens. Ma in favore del team lionese c’è anche la finale di Coppa di Francia dove incrocerà il PSG, perchè la vincente sarebbe qualificati di diritto alla fase a gironi di Europa League.

Ora se il Lione dovesse vincere, non solo porterebbe a casa il titolo che manca dal 2012, conquistando l’accesso in Europa, ma anche in caso di sconfitta accederebbe in Europa essendo il PSG di diritto già qualificato in Champions League come campione di Francia, questo consentirebbe cosi alla Francia di poter avere una formazione in più nelle competizioni europee. Chi è già sicuro della qualificazione in Champions oltre al PSG è il Monacò, ormai matematicamente secondo, è lotta aperta per il terzo posto tra Lilla e Brest, giudice di tale contesa saranno gli ultimi 90 minuti di campionato. Sicuramente dell’Europa anche il Nizza ormai matematicamente quinto.